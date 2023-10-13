В Смоленской области исследуют имидж ИТ-образования

Министерство цифрового развития региона и ЦУР Смоленской области запустили исследование среди учащихся школ, колледжей и техникумов.

Онлайн-опрос о выборе будущей образовательной траектории проводят с целью определить отношение потенциальных абитуриентов вузов к ИТ-профессиям.

«В нашей стране ИТ-отрасль активно развивается. Новые меры поддержки, льготы, нацпроекты появляются для комфортной работы специалистов, особенно для молодёжи. Это происходит во многом благодаря поддержке президента Владимира Путина, который многократно повторяет, что будущее страны – за подрастающим поколением. Поэтому участниками нашего исследования становятся те, кто будет опорой России. Смоленская область активно работает с молодёжью в рамках профильных нацпроектов, инициированных президентом. Среди них – «Цифровая экономика». Так, например, юные смоляне проходят образовательные курсы «Код будущего». В этом сезоне обучаться программированию будут свыше 2,5 тысяч смоленских школьников и студентов колледжей», – отметил министр цифрового развития Смоленской области Андрей Рудометкин.

Результаты исследования помогут выявить уровень осведомлённости школьников и студентов об ИТ-сфере, изучить образовательные планы потенциальных абитуриентов в этом направлении и определить субъективные причины мотивации или демотивации к поступлению на ИТ-специальности.

«Исследование, которые мы проводим совместно с коллегами из Минцифры Смоленской области, поможет проанализировать отношение нашего подрастающего поколения к ИТ-направлениям. Уверены, что полученные результаты будут максимально полезны и детально проанализированы в регионе», – рассказал руководитель Центра управления регионом Смоленской области Сергей Королев.

Студенты колледжей и техникумов, а также учащиеся школ Смоленской

области могут стать участниками исследования до 20 октября 2023 года

(включительно).

Опрос доступен по ссылке – https://online-sociology.ru/poll?uuid=492795d8-6ec5-46da-b331-cad47c1fefd5&utm_source=mailout