Смоленская область продолжает сохранять лидирующие позиции по посеву льна в ЦФО

В администрации области подвели предварительные итоги уборки урожая. В целом темпы уборочных работ опережают прошлогодние.

Как озвучивалось в ходе совещания, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 134 тысячи гектаров (84%), что на 4,6 тысячи гектаров больше показателя за аналогичный период прошлого года. Валовой сбор зерна составляет свыше 348 тысяч тонн в бункерном весе, что почти на 3,5 тысячи тонн выше уровня 2022 года. Лидеры по валовому сбору зерна – Сычевский, Починковский и Новодугинский районы.

Уборка рапса выполнена на 15,4 тысячах гектарах (82% от общей площади). Полностью завершены работы в Вяземском, Дорогобужском, Хиславичском и Шумячском районах.

По посевной площади льна-долгунца Смоленская область сохранила лидирующие позиции: в текущем году регион занимает 1 место в ЦФО и 3 место в Российской Федерации. Общая уборочная площадь льна-долгунца составляет 4,2 тысячи гектаров. Посевы располагаются в 10 муниципалитетах, наибольшие из них сосредоточены в Дорогобужском, Сафоновском, Ярцевском районах. В настоящее время вытереблено 92% от общей уборочной площади. На переработку направлено свыше 5,6 тысячи тонн тресты, что на 42% больше, чем в 2022 году.

Также сельхозтоваропроизводителям области предстоит убрать 1658 гектаров картофеля и 144 гектара овощей. На сегодняшний день собрано 24,2 тысячи тонн картофеля, что в два раза больше уровня 2022 года. Урожайность картофеля также увеличилась и составляет 260,6 центнера с гектара. Лидеры по урожайности – Кардымовский, Демидовский и Руднянский районы.

Овощей убрано более 39 гектаров – это 817 тонн. Полностью завершили уборку в Рославльском и Угранском районах. В целом темпы уборочных работ опережают прошлогодние.

Что касается озимого сева, то в текущем году планируется посеять 77 тысяч гектаров озимых культур. Больше всего посевных площадей под озимые культуры отведено в Сычевском (15 тысяч гектаров), Починковском (14 тысяч гектаров), Новодугинском (5,5 тысячи гектаров) районах.

Сев озимого рапса в регионе закончен. Наибольшие засеянные площади в Починковском, Ельнинском, Кардымовском районах.

Завершая обсуждение уборки урожая, Губернатор Василий Анохин поблагодарил смоленских аграриев, которые, несмотря на напряженную ситуацию — рост цен на ГСМ, низкие закупочные цены на продукцию и прочее – продолжают активно работать, обеспечивая продовольственную безопасность региона.

Ольга Фатеева.