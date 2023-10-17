Автономная Некоммерческая Организация «Центр культурного развития и социальной поддержки семьи, материнства и детства» совместно с АНО «Центр помощи многодетным семьям «МногоМама», Российским движением детей и молодёжи «Движение первых» организуют проведение родительской конференции, в рамках которой состоится Всероссийский конкурс для многодетных женщин, имеющих свой бизнес «Миссис Бизнес»!
В город Смоленск приедут многодетные представительницы бизнеса из 20 городов.
Подобное мероприятие проводится впервые в России.
Это отличный повод показать молодежи, что не стоит отказываться от рождения детей ради карьеры, и наоборот.
Цели:
* укрепление традиционных семейных ценностей с акцентом на многодетные семьи,
* повышение престижа многодетной семьи в сознании общества,
* транслирование позитивного образа многодетной матери и повышение ее социально-активной роли в современном обществе и других,
* показать положительный пример молодым семьям,
* показать обществу, что возможно создать успешный бизнес/сделать карьеру, и стать многодетными родителями.
Даты проведения: 19-21 октября.
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