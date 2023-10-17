«Миссис бизнес»

Автономная Некоммерческая Организация «Центр культурного развития и социальной поддержки семьи, материнства и детства» совместно с АНО «Центр помощи многодетным семьям «МногоМама», Российским движением детей и молодёжи «Движение первых» организуют проведение родительской конференции, в рамках которой состоится Всероссийский конкурс для многодетных женщин, имеющих свой бизнес «Миссис Бизнес»!

В город Смоленск приедут многодетные представительницы бизнеса из 20 городов.

Подобное мероприятие проводится впервые в России.

Это отличный повод показать молодежи, что не стоит отказываться от рождения детей ради карьеры, и наоборот.

Цели:

* укрепление традиционных семейных ценностей с акцентом на многодетные семьи,

* повышение престижа многодетной семьи в сознании общества,

* транслирование позитивного образа многодетной матери и повышение ее социально-активной роли в современном обществе и других,

* показать положительный пример молодым семьям,

* показать обществу, что возможно создать успешный бизнес/сделать карьеру, и стать многодетными родителями.

Даты проведения: 19-21 октября.