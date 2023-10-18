Интернет против ТВ. Россияне рассказали, откуда получают информацию

46% россиян получают информацию из интернет-СМИ. Мнением россиян об уровне доверия источникам информации поделилось социологическое агентство «Вебер» — проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы».

Выяснилось, что именно из интернет-СМИ россияне чаще всего потребляют новости. На втором месте оказалось телевидение (42%).

Интересно, что тройку лидеров замкнули каналы в Telegram. Отсюда получают информацию 33% россиян (рост за год – 7%).

При этом, как сообщил «Вебер», 77% россиян смотрят телевизор, а 51% из них делают это ежедневно. Это меньше, чем ежедневная аудитория интернета.

Также каждый пятый получает информацию благодаря «сарафанному радио» – разговорам с родственниками, друзьями, коллегами.

Изучение общественного мнения проводилось 5-6 октября 2023 года в сети методом River Sampling среди 6 500 россиян старше 18 лет.