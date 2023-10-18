Россия как государство–цивилизация

На заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является самобытным государством-цивилизацией.

«В такой формулировке четко и емко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней отражены основные принципы мирового устройства, на победу которых мы надеемся», — сказал он.

По словам президента, наша специфика — в переплетении традиций различных народов, религий и культур. Она отразилась на нашем политическом и социальном устройстве, на нашей культуре и даже на видении мессианского предназначения страны.

В чем, на ваш взгляд, заключаются основные особенности России как государства-цивилизации? Почему, по вашему мнению, президент сказал об этом именно сейчас?

Марголина Ольга Павловна

Член Общественной палаты Смоленской области, журналист газеты «Рабочий путь», главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости»

Что такое цивилизация? Это не только великие просторы. Это принципы, особо уважаемые россиянами. Россия сильна единством, тем, что здесь мирно живут различные народы, а традиционные нравственные ценности не смогли разрушить потрясения даже мирового масштаба. И, объединившись воедино, россияне рождают редкую стойкость и самобытную культуру.

Сейчас наша страна наращивает своё присутствие на мировой политической арене, рассказывая об истинном положении вещей.

Россия самодостаточна и открыта для конструктивного, уважительного и взаимовыгодного сотрудничества как надежный партнер.

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

Россия всегда шла своим путем, не копируя чужие идеалы, не создавая себе кумиров.

У нас уникальное географическое положение, культура, язык, история. Россия – многонациональное государство, на ее территории проживает множество народов со своими обычаями и традициями, но при этом мы единый народ, потому что учитываем права и интересы всех народов, обеспечивая их согласие и сотрудничество.

У нас уникальная культура, которая формировалась и развивалась на протяжении веков под влиянием разных народов, религий и традиций.

И это отразилось на нашем политическом и социальном устройстве.

Мы вступили в эпоху глобального переустройства. Не прекращается череда обострений локальных и региональных конфликтов. И растущее число этих конфликтов отражает разрушение старого миропорядка, когда старые договоры уже перестают работать, а новые находятся еще в стадии обсуждения.

Именно сейчас как никогда важно быть едиными перед внешними угрозами. Только вместе мы сможем противостоять попыткам Запада и Америки отменить Россию. Мы выступаем за многополярную модель мироустройства. И прекратить вооруженные конфликты возможно только в том случае, когда все государства примут этот неоспоримый факт в качестве основы модели дальнейшего существования и развития.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В России живут люди 193 национальностей, говорящих на 277 (по другим данным — на 295) языках и диалектах. Культурное многообразие России подчёркивается наличием в её составе республик (в том числе народных республик), автономных округов, автономной области. Такой калейдоскоп культур сплачивается цементирующей ролью государственного языка — русского как языка государствообразующего народа, на что указывается в части 1 статьи 68 Конституции РФ. Различные территории и проживающие на них национальности ассоциируются с различными религиями, традиционно исповедуемых в тех или иных местностях России. Все эти факторы создают предпосылки для того, чтобы рассматривать Россию как своеобразную, уникальную цивилизацию.

Следует отметить, что к особенностям российской цивилизации можно отнести то, что её культурное влияние шире её территории и ощущается в значительной степени на пространстве бывшего Советского Союза, а также в ряде стран бывшего социалистического лагеря. На каких-то территориях влияние падает и замещается западным влиянием, что ведёт к росту политической нестабильности, которая связана с меняющимся культурным кодом местного населениях. Другие территории, столкнувшись с политической турбулентностью, напротив, возвращаются к пониманию необходимости упрочения связей с российской цивилизацией.

Отдельного рассмотрения требует вопрос о том, является ли российская цивилизация частью европейской цивилизации как её подсистема. С одной стороны, имеет место культурная и историческая близость, на что указывает вписанность российской культуры и истории в общеевропейские культуру и историю. Для России характерен европоцентричный подход к восприятию культуры и истории. Популярные в России зарубежные писатели, поэты, музыканты, актёры чаще всего относятся к западной культуре, западные стандарты моды также берутся в России за основу, что, конечно, объясняется и сильными тенденциями глобализации в 1980-е — 2010-е годы. Российские учебники всеобщей истории в большей степени ориентированы на изучение событий в рамках западной цивилизации. С другой стороны, на фоне многочисленных конфликтов именно со странами, находящимися к западу от России, как в прошлом, так и в настоящем, усиливается тенденция к уходу от европоцентризма, который формировался в большей степени элитами, ориентированными на Запад. Российские элиты хотели вписаться в западную цивилизацию и формировали у населения отношение к западному как к чему-то прогрессивному, передовому. Наличие структурных политических разногласий с Западом приводит к повороту в сторону позиционирования России как самостоятельной цивилизации. Это проявляется и в особенностях функционирования политической системы, и в опоре России на традиционные ценности, и в особенностях менталитета россиян. Вряд ли Россию можно рассматривать как часть азиатской цивилизации с учётом разницы в менталитете и культуре, несмотрян на ряд общих подходов к мироустройству и готовности к двустороннему и многостороннему сотрудничеству, а понятие евразийской цивилизации пока недостаточно конкретно сформулировано. Поэтому именно рассмотрение российской цивилизации как самостоятельной на данном этапе наиболее точно отражает сложившейся реальности и актуальным тенденциям.

Для российской цивилизации характерны имперскость, этатизм, опора на традиционные ценности, значительная автономность личности и семьи, поиск социальной справедливости. Мессианство проявляется в понимании необходимости защиты и продвижения своей повестки дня, ей правильности, а также в осознании ответственности за тех, кто сделал ставку на российскую цивилизацию, находясь при этом за её пределами в неблагоприятном положении. Тем не менее, мессианство должно иметь определённые рамки, исходить из реализма и прагматизма, поскольку излишний упор на этот подход может нанести ущерб российской цивилизации. Президент чувствует, что именно сейчас, в период сильной международной напряжённости, черты российской цивилизации проявляются наиболее ярко, поэтому сделал на них акцент. Возможно, самобытность России как цивилизации приобретает характер программного, идеологического тезиса, что может ярко проявляться и в дальнейшем, в течение следующего срока полномочий Президента России в 2024-2030 гг.