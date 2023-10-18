Учитель, врач или военный. Названы самые популярные у школьников профессии

Россияне рассказали о школьных мечтах, отношении к оценкам и первой любви.

Каждый третий россиянин в школе мечтал стать учителем, врачом или военным. Вспомнить школьные годы в преддверии 1 сентября предложило социологическое агентство «Вебер».

В частности, мечта стать учителем и воспитателем была у 14% россиян. Интересно, что каждый пятый из них воплотил мечту в реальность и стал педагогом. Врачами планировали стать 10%, военными — 5%.

Впрочем, став взрослыми, россияне мечтают уже не о профессии, а о хороших оценках для своих детей. 82% признались, что для них важны четверки и пятерки, которые получают на уроках их дети. При этом 62% опрошенных уверены — хорошие оценки никак не влияют на карьерный путь и жизненный успех.

Более щепетильный вопрос — о школьной влюбленности — заставил 72% признаться, что у них была школьная любовь. Однако пронести любовь от школьной скамьи и до самой старости удается лишь единицам — 5%.

«Вебер» — проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.