﻿На Смоленской АЭС на 16 суток раньше планового срока завершен ремонт энергоблока №1





Это позволило дополнительно обеспечить россиян 220 млн кВт·ч экологически чистой энергии.

Энергоблок возобновил работу на 16,4 суток раньше срока, запланированного графиком ремонта. Оптимизация ремонта позволила Смоленской атомной станции дополнительно выработать свыше 220,3 миллионов кВт·ч (по состоянию на на 19 октября 2023 года) экологически чистой электроэнергии для обеспечения нужд потребителей. Такое количество электроэнергии ежемесячно в среднем потребляют 1 млн квартир россиян. Благодаря инструментам Производственной системы Росатома, грамотному планированию, четкому взаимодействию всех участников процесса ремонт удалось оптимизировать со 125 планируемых до 108,6 суток. Достижение этого уровня продолжительности ремонта на первом энергоблоке Смоленской АЭС стало одним из ключевых событий как для атомной станции, так и концерна «Росэнергоатом» в целом.

В ходе ремонта на энергоблоке №1 Смоленской АЭС впервые выполнены масштабные работы по управлению ресурсными характеристиками (УРХ) графитовой кладки реактора.

«Перед Смоленской АЭС стояла задача государственного значения — в рекордно сжатые сроки выполнить масштабные работы по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки на энергоблоке №1. Коллектив успешно справился с поставленными задачами: освоил новую для нас технологию и выполнил все запланированные работы с необходимым качеством и безусловным соблюдением требований безопасности, — подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. — Это стало возможным благодаря слаженности и вовлеченности всех участников ремонта, лидерству, проявленному руководителями, инженерному таланту наших специалистов. Благодарю всех за успешное окончание работ по УРХ и пуску энергоблока, ответственное отношение к делу и большой вклад в обеспечение в дальнейшем надежной генерации электроэнергии на Смоленской АЭС. Вы в очередной раз доказали свой высокий профессионализм и способность решать задачи высокой сложности».

Суть работ по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки — в исправлении изменившейся со временем ее геометрией и возвращении графитовых колонн в проектное состояние. Этот ремонт можно сравнить со сложнейшей хирургической операцией на сердце (графитовая кладка скрыта от глаз, расположена внутри металлоконструкций). Впервые технология по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки реакторной установки РБМК была применена на Ленинградской АЭС, затем на Курской станции. За ее разработку и внедрение работникам ЛАЭС была присуждена Государственная премия.

Почти 500 человек были задействованы в работах по УРХ графитовой кладки реактора Смоленской АЭС. Для резки графита и удаления образующейся графитовой пыли «Пролог» разработал и довел до промышленного образца оснастку, механизмы, устройства, включая робототехнику. В ходе ремонта на энергоблоке №1 была также выполнена модернизация устройства регулирования напряжения под нагрузкой трансформатора, маслоохладителей на блочных трансформаторах, дренажно-трапного тракта оборудования и другого оборудования.

Справочно:

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС