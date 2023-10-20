Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики остеопороза

Остеопороз— заболевание скелета, которое характеризуется снижением костной массы и, как следствие, переломами при минимальных травмах.По данным Всемирной организации здравоохранения, остеопороз занимает 4-е место в мире по распространенности среди хронических неинфекционных заболеваний.

Каждые три секунды в мире происходит перелом, причиной которого является данное заболевание. Считается, что у каждой третьей женщины, и каждого пятого мужчины в возрасте от 50 лет и старше может быть «остеопорозный» перелом.В группу риска с такими переломами входят 34 млн. человек, из них у 14 млн. — остеопороз, у 20 млн.- остеопения — стадия заболевания, предшествующая остеопорозу.

Почему это происходит?

Кость — живая ткань, в которой постоянно происходят процессы разрушения и образования новых клеток. При остеопорозе процессы разрушения преобладают над процессами образования, кости становятся пористыми и ломкими. Остеопороз часто называют «тихой болезнью», так как пока кости не начнут ломаться спонтанно при малейшей травме, бытовой физической активности или даже чихании, люди не замечают, что с ними что-то не так.

Факторы, повышающие риск развития остеопороза:

принадлежность к женскому полу. Среди женщин остеопороз встречается в три раза чаще, чем у мужчин. Связано это с гормональным фоном, особенно с утиханием выработки половых гормонов в постменопаузе;

возраст. Заболеваемость напрямую зависит от возраста;

генетическая предрасположенность;

алиментарная дистрофия (низкий вес);

гормональные отклонения, в том числе возрастные;

дефицит кальция и гиповитаминоз Д;

недостаточная физическая активность;

курение, употребление алкоголя, длительный прием некоторых лекарств.

Какие признаки помогут указать на возможное развитие остеопороза?

Боль (чаще всего небольшой интенсивности) в грудном и поясничном отделах позвоночника.Еще один важный признак для самодиагностики — ухудшение осанки, уменьшение роста, снижение гибкости позвоночника, дискомфорт при наклонах и поворотах.

Лечение остеопороза заключается в приёме лекарственных препаратов (инъекции и таблетки), витаминов, минералов, соблюдение специальной диеты, выполнение упражнений, а также изменение образа жизни.

Меню при остеопорозе должно составляться индивидуально, с учетом сопутствующих заболеваний. В пище должно быть минимум соли и кислот (щавелевой, лимонной). От кофеина следует отказаться. Рацион должен быть богат на жиры (обязательное условие выработки и усвоения витамина Д), молочные продукты (источник кальция), белки (минимум 65г белка в сутки). Фрукты и овощи нужно есть каждый день, но их количество должно быть умеренным, так как избыток пищевых волокон нарушает всасывание кальция.

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