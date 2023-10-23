В регионе стартовал проект «Госуслуги.Дом»!

Минстрой России ведет активную работу по внедрению в субъектах Российской Федерации новой мобильной платформы для решения всех вопросов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства в одном окне – мобильного приложения «Госуслуги.Дом». Мобильное приложение работает уже во всех регионах России.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery.

Это единственный многофункциональный сервис по управлению домом, для решения вопросов ЖКХ собственниками недвижимости в многоквартирных домах, доступный сразу во всех регионах Российской Федерации.

— Функционал позволяет пользователям получать обратную связь от управляющей организации через онлайн-канал с ограниченным сроком ответа.

— Даёт возможность воздействовать на управляющую организацию через обращения в жилищную инспекцию в случае неудовлетворённости решением вопросов ЖКХ.

— Доступная для всех регионов легитимная онлайн- платформа для проведения общедомовых собраний.

— Реализован механизм контроля пользователями ежегодных отчётов по расходам управляющей организации.

— В приложении идёт информирование жителей в доступном формате о составе работ по капитальному ремонту в доме и сроках его проведения.

— Передача показаний по всем счётчикам в одном месте. Возможность просмотра архива передачи показаний.

— Автоматическое напоминание о необходимости передачи показаний в определённый срок и оплата жилищно-коммунальных услуг.

— Передача информации о важных событиях в доме напрямую от управляющей организации собственникам через функционал информационных сообщений

— Прямое общение собственников жилья с соседями с помощью удобных чатов в мобильном приложении.