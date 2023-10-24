Смоленская область присоединилась к Неделе борьбы с инсультом

Инсульт — патология, которая развивается из-за острого нарушения кровотока в головном мозге. Кровь непрерывно доставляет к тканям кислород, а также питательные вещества — они необходимы для нормальной работы клеток. Если кровь не поступает к клеткам, они начинают погибать.

К инсульту чаще всего приводят сердечно-сосудистые заболевания, которые провоцируют закупорку кровеносного сосуда или его разрыв.

В последнее время инсульт сильно помолодел.Если раньше средний возраст начала острого нарушения мозгового кровообращения был около 60 лет, то в последние годы инсульты случаются у людей 30-40-летнего возраста, 40-60-летнего примерно с той же частотой, что и у пожилых людей.

— Во всем мире ежегодно происходит 6 млн. инсультов, из них 450 тысяч — в России. В Смоленской области каждый год регистрируется около 4 тыс. больных с инсультами, как с впервые возникшими, так и с повторными, — сообщила главный внештатный ангионевролог области, заведующая неврологическим отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения Смоленской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук Анна Синельщикова.

Инсульта можно избежать, если вести здоровый образ жизни и проводить профилактические мероприятия.

Профилактика инсульта основывается на принципах здорового образа жизни:

— нужно знать и контролировать свое артериальное давление.

— никогда не курить или отказаться от курения как можно раньше.

— добавлять в пищу как можно меньше соли, отказаться от консервов и полуфабрикатов, которые содержат её в избыточном количестве.

— соблюдать основные принципы здорового питания: есть больше овощей и фруктов, отказаться от добавления сахара и насыщенного животного жира.

— не употреблять алкоголь. Риск развития инсульта наиболее высок впервые часы после принятия спиртного.

— контролировать уровень холестерина в крови.

— регулярно заниматься спортом. Даже умеренная физическая нагрузка – прогулка или катание на велосипеде – уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта.

— соблюдать режим труда и отдыха.

— повышать толерантность к стрессу.

Таким образом, снизить вероятность сосудистой катастрофы можно, изменив образ жизни, взяв под контроль свое здоровье и учитывая факторы риска, повышающие вероятность инсульта.

Берегите себя и своих близких от инсульта!