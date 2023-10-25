Губернатор Василий Анохин встретился с молодыми преподавателями системы СПО

Глава региона Василий Анохин встретился с молодыми педагогами системы среднего специального образования на площадке санатория-профилактория «Кристалл» в рамках выездной сессии, организованной для преподавателей СПО.

Во встрече также приняли участие и.о. начальника Департамента по образованию и науке Дина Хнычева и руководитель регионального сетевого ресурсного Центра профориентации и жизненной навигации Татьяна Никонорова.

В выездной сессии принимает участие более 30-ти молодых педагогов системы СПО Смоленской области, из которых практически половина – выпускники своих учебных заведений. Молодые педагоги проходят курс по эмоциональному интеллекту, методикам преподавания, многозадачности, наставничеству.

В ходе встречи с Василием Анохиным молодые педагоги задали главе региона интересующие их вопросы, обсудили ситуацию, сложившуюся в системе профобразования.

Губернатор поблагодарил педагогов за постоянное стремление учиться самим и подчеркнул, что сегодня, когда многие предприятия Смоленской области нуждаются в профессиональных кадрах, роль педагогов системы СПО, развития кадрового потенциала колледжей и техников нашего региона – стремительно возрастает.

Василий Анохин: Мы пересматриваем систему работы СПО в привязке к профильным предприятиям. Блоку образования Администрации области поставлена задача в следующем учебном году в разы увеличить набор целевиков в СПО.

Губернатор подчеркнул, что предприятия готовы поддерживать нынешних студентов — завтрашних потенциальных профессиональных сотрудников.

Василий Анохин: Жизнь системы СПО зависит от того, как она напрямую взаимодействует с работодателями: нужно стать поставщиком востребованных кадров. Учреждения системы СПО Смоленской области станут выпускать по-настоящему востребованных конкурентоспособных специалистов. Производствам нужны сотрудники и они готовы вкладываться в оборудование мастерских, лабораторий, ремонт, стимулирующие выплаты и стипендии.

Глава региона обратил внимание на необходимость дальнейшего развития предпринимательских инициатив по тем направлениям, по которым идёт обучение в учреждениях СПО. Так, в профессиональных образовательных организациях введён образовательный модуль «Планирование будущей карьеры», где преподаются, в том числе, основы предпринимательства.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Восприятие роли образования в жизни людей постепенно становится более рациональным и прагматичным. Абстрактная ценность высшего образования самого по себе уступает место необходимости получения востребованной на рынке труда и хорошо оплачиваемой профессии. Этим функциям учреждения СПО часто отвечают даше лучше, чем высшие учебные заведения. Кроме того, государство обратило внимание, что необходимо тратить бюджетные деньги на подготовку именно по тем специальностям, которые будут востребованы среди потенциальных работодателей, а выпускники должны получать отдачу от своих знаний, работая по полученной ими специальности.

В рамки этих трендов хорошо вписываются слова Губернатора Смоленской области Василия Анохина, который заявил на выездной сессии, организованной на базе санатория-профилактория «Кристалл», о необходимости пересмотра системы среднего профессионального образования с целью привязки выпускников к конкретным предприятиям. Планируется увеличить в следующем году число целевиков, прикреплённых к конкретным предприятиям, до 50%, а в перспективе довести эту цифру до 70%. Губернатор отметил, что «система СПО должна выпскать того, кто будет реально востребован».

Такой подход позволит сохранить молодёжь в регионе, обеспечить выпускников рабочими местами, а предприятия — подготовленными кадрами. При этом, конечно, необходимо усилить профориентационную работу с кандидатами на целевые места. Потенциальные целевики и их родители должны хорошо понимать, как будет построена программа обучения, что входит в учебный план, что предполагает работа по избранной ими специальности, какие требования при этом к ним будут предъявляться на предприятиях, участвующих в целевых программах. В противном случае возможен срыв реализации договоров целевого обучения. Обучающиеся должны выбирать именно те направления, которые в наилучшей степени соответствуют их способностям и ожиданиям.

Следует отметить, что выстраивание такой интегрированной системы в рамках среднего профессионального образования неизбежно повысит требования к преподавателям, поскольку от них будут ожидать, что выпускники СПО сразу же смогут полноценно работать на конкретных предприятиях без необходимости прохождения дополнительного обучения в рамках предприятия. В рамках «майских указов» президента зарплата преподавателей СПО должна быть на уровне средней по региону, как и зарплата учителей школ. Однако с учётом реформы СПО, повышения её интегрированности в рынок труда, новых требований, предъявляемых к преподавателям, было бы целесообразно довести зарплату преподавателей СПО до 150% от средней по региону, хотя бы в таких регионах, как Смоленская область, где средняя заработная плата существенно отстаёт от средней по стране.