Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень безопасности Смоленской АЭС

Эксперты насчитали 36 сильных сторон в работе станции

16-20 октября 2023 года на Смоленской АЭС работала международная страховая инспекция (МСИ). В ее состав вошли эксперты Российского ядерного страхового пула, Российской национальной перестраховочной компании, Атомного страхового брокера, группы «СОГАЗ», профильных служб Концерна «Росэнергоатом».

Эксперты оценили состояние технологических систем и оборудования, зданий и сооружений, процедуры эксплуатации и ремонта, рассмотрели вопросы радиационной безопасности, противопожарной защиты, электроснабжения, обращения с РАО и ОЯТ и другие вопросы. Изучили документы, совершили обходы и интервью персонала, используя методику, аналогичную той, что применяют Международное агентство по атомной энергии и Всемирная ассоциация операторов, эксплуатирующих АЭС.

Пришли к выводу, что обеспечение безопасности и культуры производства атомной станции находится на достойном уровне. «Мы общались в формальной и неформальной обстановке, увидели командную работу руководителей и персонала, открытость, высокий профессионализм и сплоченность коллектива, который душой болеет за свое дело, – подчеркнул координатор инспекции от Российского ядерного страхового пула Михаил Загвозкин. – Страховщики готовы участвовать в страховании рисков атомной энергетики, потому что здесь уровень безопасности, дублирование всех систем безопасности многократно выше, чем в любых других отраслях».

На итоговом совещании эксперты назвали 36 сильных сторон в работе Смоленской АЭС. Это, к примеру, успешное начало работ по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки, хорошая организация технического обслуживания и ремонта, противоаварийного планирования и реагирования, улучшенного мониторинга, наличие системы промышленного видеомониторинга на блочных щитах управления, серьезные инвестиции в модернизацию оборудования, внедрение новых систем безопасности, повышение квалификации персонала.

«Любая инспекция дает возможность, прежде всего, посмотреть на свою деятельность со стороны, – отметил главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко. – Независимые эксперты страховой инспекции имеют большой профессиональный опыт работы на самых разных площадках, в том числе и зарубежных. От них мы получили не только высокую оценку, но и ценные рекомендации, а это поле для дальнейшего развития».

Для справки:

«Росэнергоатом» обладает одним из крупнейших имущественных комплексов, и в его страховании задействован весь страховой рынок страны. Международные инспекции – часть процесса страхования и уже устоявшаяся практика, показавшая свою эффективность. С периодичностью в пять лет эксперты выезжают на все АЭС, чтобы лично убеждаться в надежности энергетических объектов. На Смоленской станции такая проверка стала четвертой.

Смоленская АЭС – крупнейшее предприятие топливно-энергетического комплекса Смоленской области, градообразующее предприятие Десногорска. Атомная станция расположена в 150 км от Смоленска. В эксплуатации на атомной станции находятся три энергоблока с уран- графитовыми канальными реакторами РБМК-1000 второго и третьего поколения. Они не уступают по таким параметрам, как надежность и безопасность, ни одному из действующих в мире реакторов. Смоленская АЭС является одним из ключевых узлов в Единой энергетической системе страны и связана с ней шестью высоковольтными линиями электропередачи напряжением тока 330, 500 и 750 кВ. Ежегодная выработка электроэнергии составляет свыше 20 млрд кВт.ч, это седьмая часть всей выработки АЭС России, порядка 8% в Центральном регионе и более 80% электроэнергии, производимой в Смоленской области. В 2022 году Смоленская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на дополнительный 5- летний срок эксплуатации энергоблока № 1 (до 2027 года).

Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально- экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» на примере Смоленской АЭС демонстрирует, что атомная энергетика – высокотехнологичное производство, где активно внедряют инновационные технологии, работают на повышение конкурентоспособности национальной экономики, развитие технологического суверенитета страны, улучшение качества жизни в регионах присутствия.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС