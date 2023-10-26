Сохранение семейных ценностей — приоритет государственной политики

В середине октября состоялось первое заседание наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное». О старте нового проекта платформы «Россия — страна возможностей», который уже называют самым народным проектом, объявил Президент Владимир Путин.

В настоящее время особенно важно сохранять семейные ценности, поддерживать и укреплять российские семьи. По словам Президента, важно показать, как семья развивается, как передаются знания и традиции от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе.

Каким образом, на ваш взгляд, следует укреплять семейные ценности? Насколько крепки семьи в вашем регионе? Действительно ли семейные отношения в современном мире переживают кризис или это утверждение является расхожим штампом?

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Поддержка института семьи – первостепенная задача государства. Эксперименты в области института семьи ставились неоднократно в истории, как нашей страны, так и мира в целом. Сегодня страны Запада стараются наперебой показать, насколько они прогрессивные уничтожая институт семьи, выдумывая гендеры, теперь вот и ассоциация себя с животными придумалась.

В ранний советский период тоже пытались выдумать коммуны в которых брак был не важен, один из таких прожектов до сих пор стоит немым укором в память о своих современниках в самом центре Смоленска.

Сегодня важно понимать, что никакого другого цивилизационного выбора у нашей страны нет. Крепкая семья – основа государства и если мы хотим вообще видеть слова Российская Федерация на карте мира.

В Смоленской области меры по повышению рождаемости расширяются и, как отметил Губернатор Василий Анохин, уже действует комплекс мер для молодых мам-студенток. Они получают единовременную выплату — 100 тыс. рублей, до 30% снижается оплата за обучение на коммерческом отделении. Если есть бюджетное место, то женщину автоматически переводят. Она первой становится в очередь в детский сад, если нет такой возможности и она водит ребенка в частный сад, компенсируем оплату в сумме до 20 тыс. рублей.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Конкурс «Это у нас семейное», организованный платформой «Россия — страна возможностей», ориентирован на сплочение представителей различных поколений (детей-родителей-бабушек/дедушек) и на вовлечение их в различные совместные занятия. Число участников конкурса быстро растёт, что связано в том числе с поддержкой проведения конкурса крупными партнёрами, такими, как корпорация «Росатом», и с масшатабной агитацией к участию в конкурсе в образовательных учреждениях. 17 октября первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что заявки на участие в конкурсе подали более 60 тысяч семей (340 тысяч человек). Регистрация для участия в конкурсе продлится до 4 ноября, и число участников конкурса к этому времени существенно возрастёт.

Укрепление института семьи провозглашено одной из важнейших целей современной государственной политики. На это ориентированы и меры государственной поддержки — материнский капитал, пособия на детей, семейная ипотека. бесплатные завтраки в школах и т.п. Тем не менее, число разводов в российских семьях остаётся очень большим, а рождаемость низкой. В ряде субъектов смертность превышает рождаемость в два-три раза. При этом почти четверть – 23% из всех младенцев, появившихся на свет в прошлом году, – родились у женщин, которые не состояли в браке. Существенно вырос средний возраст вступления в брак и процент «гражданских браков». Всё это свидетельствует о том, что кризисные тенденции в сфере семейных отношений к настоящему времени не преодолены, несмотря на значительные усилия со стороны государства.

Эти проблемы не обошли и Смоленскую область. В 2022 году в регионе родилось 5450 человек, а умерло 14766 человек. Коэффициент рождаемости снизился до 6,2 на 1000 человек, хотя в 2009-2016 годах он стабильно превышал цифру 10,0. Число разводов также является значительным — на 6106 браков приходится 4148 разводов. При этом в области действуют значительные меры поддержки семей, например, региональный материнский капитал.

С учётом опыта зарубежных стран можно констатировать, что наличие мер государственной поддержки само по себе не решает обозначенные выше проблемы. Преодолеть эти проблемы сложно по ряду причин, среди которых, например, снижение влияния религии и идеологии на жизнь людей, рост эгоизма, индивидуализма, урбанизация, потребительская, консьюмеристская психология, господствующая капиталистическая модель с очень ограниченными социальными противовесами в виде церкви, профсоюзов и левых движений, неэффективные институты для решения проблем людей (ипотека на 30-35 лет с неподъёмными выплатами), нестабильность в обществе и экономике, низкооплачиваемые рабочие места, распространение алкоголизма, наркомании и т.п. Тем не менее для России не характерно наличие той политической повестки, которая ставит вызов семейным ценностям в странах Запада, такой, как продвижение ЛГБТ-ценностей и смены пола, в том числе среди несовершеннолетних, эвтаназия, легализация наркотиков. Россия в этом смысле является бастионом консерватизма и классических, традиционных семейных ценностей.