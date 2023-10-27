Смоленская область примет участие в выставке-форуме «Россия»

По поручению Губернатора Василия Анохина Правительство Смоленской области готовит активное участие региона в одном из самых масштабных мероприятии страны.

С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ будет проходить Международная выставка-форум «Россия», где будут демонстрироваться важнейшие достижения регионов. Смоленская область представит свой стенд, чтобы посетители выставки, москвичи и гости столицы, представители органов федеральной власти, крупных корпораций ознакомились с ключевыми достижениями нашего региона в различных отраслях.

Визуально экспозиция выполнена в виде Смоленской крепостной стены, в башнях которой представлены различные активности для посетителей. Здесь предусмотрены зоны для проведения активных мероприятий с гостями: мастер-классов и презентаций, лекции и театрализованных представлений, демонстрации фильмов о регионе.

Участвуя в выставке-форуме, Смоленская область стремится не просто познакомить посетителей с регионом, но и побудить их посетить его, чтобы лично увидеть красоты и достопримечательности, узнать Смоленскую область изнутри.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Смоленск и Смоленская область вошли в историю страны с самого начала российской государственности, уже в Устюжском летописном своде читаем что град «велик и мног людьми». В дальнейшем Смоленская земля претерпевала множество войн, конфликтов, взлетов и падения, разрушений и созидающих моментов, она имеет богатую историю, нашим землякам есть чем гордиться и восхищаться. От науки до культуры, от одного из российских царей (Бориса Годунова) до первого человека в космосе (Юрия Гагарина), от крупнейшего памятника эпохи викингов и образования древнерусского государства археологического комплекса Гнездово до самой протяженной сохранившейся крепостной стены, от временной столицы российского государства при Алексее Михайловиче (октябрь 1654 – февраль 1655 гг.) до столицы Советской Социалистической Республики Белоруссии (декабре 1918 – январе 1919 гг.).

Но не только историей и боевым прошлым славиться Смоленская земля, не только культурным достоянием и огромным количеством достопримечательностей различных эпох и стилей. Но и славными достижениями на мире авиастроения, машиностроение, сельском хозяйстве, и кулинарии – и все эти достижения будут представлены на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется в Москве в День народного единства — 4 ноября 2023 года.

Выставка продлится до символической для нашего региона и все страны даты – 12 апреля 2024 г., ее смогут посетить десятки и тысячи москвичей и гостей столицы, журналистов и представителей иностранных государств. Все желающие могут ознакомится с достижениями Смоленской области в нашем павильоне, что возможно поспособствует привлечению не только туристов, желающих лично убедится в достопримечательностях и гастрономических особенностях края, но инвесторов которые захотят вложится в развитие и расширение торговли с предприятиями региона.

Эта выставка-форум сможет показать не только историко-культурный потенциал Смоленской земли, но и желание неравнодушных жителей региона изменить свою жизнь к лучшему, показать все самое лучшее чем владеет и славиться Смоленский край.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Смоленской области есть чем гордиться.

2023 год стал мощным драйвером для развития во многих отраслях, в промышленности, в образовании, в туризме. Например, турпоток региона перешел рубеж 700 тыс. туристов в год, что дает импульс развитию сервиса в регионе. В планах областного правительства достичь миллиона, а также увеличить число и разнообразие продуктов, сделать туры выходного дня, классифицировать и проработать направления. Об этом заявил Губернатор Смоленской области Василий Анохин, а первые результаты работы по привлечению туристов в регион мы могли наблюдать в августе-сентябре этого года, когда Смоленск отмечал своё 1160-летие и 80 лет со дня Освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Что касается промышленности, то даже Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что индекс промышленного производства в Смоленской области в первом полугодии 2023 года составил 111,9%. Рост помог получить седьмое место по стране. Промышленность является наиболее значимым, ведущим сектором областной экономики, дает свыше трети валового регионального продукта. Особенно прибавляют обрабатывающие предприятия – больше, чем в среднем по России, за шесть месяцев этого года – плюс 17,5%.

Что касается образования в регионе открылись совместные программы обучения студентов с московскими институтами МАИ и знаменитой Бауманкой.

На выставке Смоленщина покажет не только свой богатейший историко-культурный потенциал, но и устремленное в будущее перспективное развитие.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Международная выставка-форум «Россия», которая будет проходить в Москве на ВДНХ в период с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, станет одной из крупнейших выставок такого рода в российской истории. В качестве аналогов можно вспомнить XVI Всероссийскую промышленную и художественную выставку, прошедшую в 1896 году в Нижнем Новгороде. Выставка была профинансирована импертатором Николаем II. К открытию выставки в Нижнем Новгороде пустили первый в России электрический трамвай. Для детального осмотра выставки требовалось не менее недели, а число посетителей составило около миллиона человек. Ещё одним крупнейшим событием такого рода была Первая Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1939 года. Выставка представляла собой целый выставочный город площадью в 136 гектаров, на которых было размещено 250 всевозможных строений, каскад прудов, парки, опытные участки. В первый год выставки её посетило более 5 миллионов человек, а в 1940 году её посетило 4,5 миллиона человек. Возможно, что Международная выставка-форум «Россия» также войдёт в число крупнейших и наиболее значительных выставок в российской истории.

Дать первые оценки выставке и павильону Смоленской области можно будет после её открытия 4 ноября. Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил, что на выставке будуты показан быт древних поселений, льняное ткачество, организованы виртуальный космический полёт с Гагариным и путешествие по ледниковым озёрам. Концепция экспозиции в виде Смоленской крепостной стены, анонсированная региональными властями, выглядит интересной и оригинальной. Можно надеяться, что она оправдает ожидания посетителей.

Для Смоленщины выставка может быть интересна тем, что она, с одной стороны, познакомит большое число посетителей с регином, его культурой и ключевыми достижениями. С другой стороны, благодаря выставке многие туристы изъявят желание посетить регион; возможно, ряд инвесторов, познакомившись с экспонатами, рассмотрят варианты инвестирования в Смоленскую область и расширения торговли с предприятиями региона.

Международная выставка-форум «Россия» откроется в День народного единства 4 ноября. Не исключено, что президент примет решение посетить выставку в день её открытия, а на выставке прозвучат важные программные заявления и будут озвучены планы на будущее. Выставка завершится в 2024 году в День космонавтики, что также символично. Очевидно, что идеологически выставка актуализирует темы единения россиян, популяризации достижений России, её культуры и истории. Немаловажно и то, что форум будет достаточно длительным и придётся на период предвыборной кампании перед выборами Президента России, которые пройдут 17 марта 2024 года.