﻿На площадке Смоленской АЭС атомщики Электроэнергетического дивизиона обсудили развитие интегрированной системы управления





25-26 октября 2023 года на площадке Смоленской АЭС (предприятие Госкорпорации «Росатом») состоялось ежегодное совещание по обмену опытом в развитии интегрированной системы управления (ИСУ) на предприятиях в контуре АО «Концерна «Росэнергоатом». В нем приняли участие представители центрального аппарата, атомных станций и организаций в контуре управления Концерна.

Генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков в видеообращении к участникам совещания отметил, что за 7 лет функционирования ИСУ в эксплуатирующей организации сделано многое. Достижения концерна неоднократно отмечены внешними и внутренними проверками, в том числе премиями Правительства РФ в области систем управления. При этом ИСУ — это подвижный организм, имеет недостатки и области для улучшения, над которыми нужно работать. Совещание по обмену опытом организовано, чтобы конструктивно в диалоге обсудить важные задачи в развитии системы управления.

«Реализация и развитие интегрированной системы управления — это жизненно необходимое условие для повышения безопасности и эффективности деятельности нашей компании. В первую очередь, руководители должны демонстрировать личную инициативу и персональную ответственность за результаты процессов, проявлять лидерскую позицию», — подчеркнул Александр Шутиков.

ИСУ — это передовая система управления, которая внедрена в ведущих компаниях мира и нашей страны на основе международных стандартов ISO и требованиях МАГАТЭ. ИСУ объединяет все элементы деятельности организации — безопасность, качество, охрану труда, экологию, физическую защиту, экономику, энергетическую эффективность, социальную ответственность и другие подсистемы. В Концерне «Росэнергоатом» ИСУ базируется на процессной модели управления. Каждый процесс имеет свой паспорт и измеряемые показатели, которых более 400.

«Интегрированная система — это мощный аппарат управления организацией, она позволяет видеть целостную картину с точки зрения процессов, значений показателей для принятия быстрых, эффективных управленческих решений, — отметил директор по качеству и процессному управлению Концерна

«Росэнергоатом» Владимир Блинков. — Объединение всей деятельности в единую систему управления минимизирует функциональную разобщенность, оптимизирует количество процедур, состав документации, устанавливает ясную систему обязанностей и ответственности, исключает нерациональное использование ресурсов. Применение специализированного программного обеспечения позволяет вести достоверный мониторинг показателей, анализировать информацию и определять области, требующие улучшения».

На совещании рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе оптимизация процессной модели управления, выполнение программ обеспечения качества на атомных станциях и в подрядных организациях, развитие системы мониторинга показателей.

На круглых столах помимо обсуждения проблемных вопросов функционирования ИСУ на АЭС, были представлены положительные практики.

Внедрение интегрированных систем управления становится все более актуальным для российских компаний. ИСУ позволяет выстроить процессы, которые соответствуют лучшим мировым практикам и современным требованиям к производству, обеспечить высокое качество продукции и, значит, конкурентоспособность предприятий, а также создать условия для высокопроизводительного труда.

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Смоленской АЭС