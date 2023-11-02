﻿Смоленская АЭС на 571,3 млн кВт•ч увеличила отпуск электроэнергии потребителям в 2023 году





За 10 месяцев текущего года Смоленская атомная станция выработала 17,2 млрд кВт•ч экологически чистой энергии для обеспечения нужд потребителей. Это покрывает годовую потребность бытового энергоснабжения 2,5 миллионов россиян.

Генерация Смоленской АЭС такого количества низкоуглеродной атомной энергии предотвратила выброс в окружающую среду 8,6 миллионов тонн парниковых газов, которые приводят к ускорению глобального потепления, разрушению озонового слоя.

Целевой уровень Смоленской АЭС по выработке электроэнергии в 2023 году установлен в объеме 21,130 млрд кВт•ч. На сегодняшний день атомная станция на 3,4% перевыполнила план за 10 месяцев 2023 года.

Всего с начала эксплуатации Смоленская АЭС отпустила потребителям 761,8 млрд кВт•ч электроэнергии.

В октябре производство электроэнергии атомной станцией составило более 2 млрд кВт•ч электроэнергии.

По состоянию на 1 ноября на Смоленской АЭС в работе три энергоблока, общая мощность составляет 3151 мегаватт, замечаний к работе оборудования нет.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Справка:

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС