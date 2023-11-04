Уважаемые жители Смоленской области!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает нам о силе единства нашего многонационального и многоконфессионального народа, который во все времена вставал на защиту Родины от внешних угроз, тяжелым трудом строил величие нашего Отечества. Сегодня мы отдаем дань памяти жителям Смоленщины, составившим костяк ополчения Минина и Пожарского, героически сражавшимся за свободу и независимость России. Их пример показывает, что благодаря патриотизму, верности заветам наших предков, традиционным ценностям мы сможем добиться самых высоких результатов!

Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет и успехов во всех благих начинаниях!

Заместитель Председателя Государственной Думы,

депутат от Смоленской области

Сергей Неверов