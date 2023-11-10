«Вебер» узнал, куда идут за покупками россияне

Бум маркетплейсов, случившийся в последние несколько лет, значительноускорил процесс покупки и получения товаров. Поиск товаров превратился в новый формат досуга. В преддверии ежегодной распродажи «11.11» социологическое агентство «Вебер» сообщило, как часто жители России совершают покупки в интернете.

Онлайн-покупки разнообразны и доступны, но вызывают сомнения вкачестве товаров.73% россиян предпочитают закупаться вживую, 29% из них выбираютисключительно походы по магазинам.19% делают выбор в пользу онлайн-покупок.

Интересно, что чаще интернетом для покупки товаров пользуются опрошенные от 18 до 44 лет. О выборе в пользу личных походов по магазинам, напротив, чаще сообщают респонденты от 45 лет и старше.

Опрошенные совершают онлайн-покупки в основном раз в месяц (32%). Приэтом 15% россиян покупают себе что-либо через интернет раз в неделю, еще 9% совершают покупки в сети несколько раз в неделю и чаще. Кстати, 22% никогда не покупали товары в интернете.

Социологическое агентство «Вебер» — проект АНО «Диалог» и АНО «ДиалогРегионы». Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 2-3 ноября в сети методом RiverSampling среди 2 000 россиян старше 18 лет.