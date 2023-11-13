Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний органов дыхания﻿





— Заболевания органов дыхания (ЗОД) — группа болезней дыхательных путей и легких. Выделяют инфекционные (грипп, пневмония, туберкулез), воспалительные (бронхит, трахеит, плеврит), аллергические (бронхиальная астма), острые и хронические варианты ЗОД. Важное значение имеет распространенность бронхиальной астмы (БА), хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), а также пневмонии, — рассказала главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Смоленской области Наталья Волкова.

Согласно статистике, в Смоленской области за 2022 год заболевания органов дыхания составляли 59% от общего числа заболеваний среди детей в возрасте до 14 лет, было зарегистрировано 663 случая пневмонии (42% — у детей в возрасте до 4 лет), 976 случаев бронхиальной астмы.

В возрасте 15-17 лет доля заболеваний органов дыхания снижается до 31% от общего числа заболеваний, пневмонии у подростков за год регистрировались в 75 случаях. Среди трудоспособного населения ЗОД составили 18%, из них пневмонии – 7 083 случая, ХОБЛ и хронический бронхит – 15 445 случаев, бронхиальная астма – 10 362 случая, что составляет 3,8 и 5% соответственно от общего числа заболеваний органов дыхания. У пожилых людей процент ЗОД сохраняется в районе 15%, но нарастает доля пневмоний, ХОБЛ и БА (4, 10 и 7% соответственно).

Симптомы заболеваний органов дыхания зависят от заболевания. Перечислим основные:

— Одышка при физической нагрузке, в тяжелых случаях и в покое.

— Различные вариации кашля.

— Боль разной интенсивности, в разных местах грудной клетки (зависит от поражения), чаще усиливающаяся при кашле.

— Свистящие хрипы, которые слышны на расстояние (как правило, при обострении бронхиальной астмы).

Кроме основных причин развития ЗОД — попадания в организм бактериальных или вирусных инфекций и аллергенов, важную роль в этом процессе играют провоцирующие факторы:

курение, в том числе и пассивное, курение матери во время беременности. От последствий употребления табака в мире ежегодно умирает более 8 млн человек, из них более миллиона — некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма;

воздействие вредных факторов окружающей среды и производства (химическое, биологическое, механическое загрязнение, температурные перепады, повышенная влажность воздуха), в том числе и бытовое загрязнение воздуха (домашняя пыль, дым, чистящие средства);

контакт с канцерогенными веществами, радиоактивное облучение;

другие заболевания, например, сердечно-сосудистой системы;

невнимание к своему здоровью: перенесенные «на ногах» острые респираторно-вирусные заболевания, недолеченные простуды;

гиподинамия — приводит к уменьшению объема воздуха, проходящего через легкие в единицу времени, уменьшению жизненной емкости легких, нарушению доступа кислорода к органам и тканям;

избыточный вес и ожирение, при которых диафрагма смещается вверх и давит на легкие, затрудняя их работу, нерациональное питание;

наследственность и особенности первых лет жизни (недоношенность, частые или тяжелые респираторные инфекции в детском возрасте, препятствующие полноценному росту и развитию легких).

Как помочь органам дыхания качественно функционировать:

— отказаться от курения, в том числе изделий на основе нагревания табака и электронных сигарет, избегать пассивного курения;

— поддерживать достаточный уровень двигательной активности, заниматься дыхательной гимнастикой. Регулярное движение помогает не только предупредить, но и лечить неинфекционные заболевания. Кардионагрузки ведут к увеличению емкости легких и улучшению их функции. Бег трусцой, плавание, езда на велосипеде, или полчаса-час ходьбы пешком в день сделают более выносливыми не только дыхательную систему, но и весь организм;

— ежедневно гулять на свежем воздухе (лучше в лесопарковой зоне). Проводить выходные за городом на природе;

— поддерживать оптимальный вес, качественно и сбалансировано питаться;

— снизить уровень стресса. Повышенное напряжение мешает иммунной системе справляться с заболеваниями, а длительное состояние стресса приводит к нервному истощению;

— быть внимательнее к своему здоровью: в случае заболевания обращаться к врачу и не заниматься самолечением;

— регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Чтобы предотвратить хронические заболевания или выявить их на ранней стадии, нужно посещать врача не только при появлении жалоб. Чтобы пройти профилактический осмотр (диспансеризацию), не нужны поводы, жалобы или симптомы. Достаточно просто обратиться в поликлинику по месту жительства;

— вовремя ложиться спать и высыпаться. Средняя продолжительность здорового сна от 7 до 9 часов;

— создать здоровый микроклимат в квартире/на рабочем месте путем поддержания комфортной температуры 20-22 °С и влажности воздуха 45-50%. Каждый день проветривать помещение и проводить влажную уборку. Убрать источники и «накопители» аллергенов: ковры, открытые книжные полки, пуховые и перьевые подушки;

— в период подъема заболеваемости стараться избегать контакта с больными людьми, воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей;

— соблюдать гигиену рук;

— до наступления холодов и подъема заболеваемости респираторными инфекциями проходить вакцинацию от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

Чем больше у человека здоровых привычек, тем дольше продолжительность и выше качество его жизни!