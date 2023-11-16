﻿Смоленская АЭС: директора атомных станций Концерна «Росэнергоатом» обсудили пути достижения нулевого травматизма





На Смоленской станции прошли стажировку руководители пяти российских АЭС: Белоярской, Билибинской, Ленинградской, Курской и Ростовской, а также АО «Атомтехэнерго» и «Энергоатоминвест». Семинар во главе с генеральным директором Концерна «Росэнергоатом» Александром Шутиковым был ориентирован на обмен опытом и направлениями по совершенствованию охраны труда.

«Одна из стратегических целей Концерна – нулевой травматизм, и мы используем все возможные инструменты, чтобы достичь этого показателя, – подчеркнул Александр Шутиков. – Семинары-стажировки давно доказали свою эффективность как лучший способ обмена опытом и знаниями, симбиоз технологий и методических подходов к охране труда. Директорский корпус вместе с руководителями разных функциональных служб атомных станций встречаются на разных площадках, чтобы увидеть, как организованы процессы, в формальной и неформальной обстановке обсудить актуальную тематику, выявить положительные практики для тиражирования».

Участники семинара-стажировки, побывав с обходами на производстве, признали полезными 14 практик, которые внедрили смоленские атомщики для снижения рисков травмирования персонала и улучшения условия труда. Так, отличным опытом они назвали оснащение подкрановых путей анкерными линиями, оборудование площадок с перепадом высот самозакрывающимися калитками, использование светодиодных лент для освещения рабочих мест.

Руководителей заинтересовали также переносные источники питания с устройством защитного отключения, технологичность работ в спецпрачечной, теплоизоляция цилиндров высокого давления базальтовыми материалами взамен асбестосодержащих, устройство хранения текстильных строп.

«Когда Смоленская станция готовилась к миссии ОСАРТ МАГАТЭ, был серьезно повышен уровень эксплуатационной безопасности в соответствии с международными требованиями, и сейчас не только поддерживается достигнутое, но и продолжается движение вперед, – отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров. – Понравилось, как организовали анкерные линии, довели до логического завершения, сертифицировали. Мы взяли опыт коллег на вооружение и будем модернизировать свою систему».

По словам заместителя генерального директора – генерального инспектора Концерна «Росэнергоатом» Николая Сорокина, на каждой атомной станции всегда можно увидеть много полезного, в этом и ценность стажировок. На встрече директора поделились своим опытом.

К примеру, директор Билибинской АЭС Константин Холопов представил наглядные рекомендации по использованию изделий медицинского назначения для оказания первой помощи, директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда – номенклатуру карт безопасности вредных химических веществ, директор Ростовской АЭС Андрей Сальников – комплексный стенд для проверки асинхронных электродвигателей. Директор Курской АЭС Александр Увакин рассказал о взаимодействии с администрацией Курчатова по бытовому травматизму, причиной которого являлся дефицит дорожного покрытия.

Интересные практики есть и у Белоярской АЭС, одну из них разработали психологи. Программа «Фитнес для мозга» помогает тренировать осознанность – полезную привычку мышления, основу развитого самоконтроля и критической позиции. Сборник простых упражнений рекомендуют исполнителям изучить до начала работ.

Особое место на стажировке заняла тема вовлечения подрядных организаций в развитие культуры безопасного поведения, а также результаты пилотного проекта Смоленской АЭС по усилению лидерства руководителей в коммуникациях с персоналом.

«В нашей эксплуатирующей организации очень хорошо выстроена система обмена опытом, мы как принимающая сторона сделали все возможное, чтобы стажировка прошла с максимальной пользой для общего дела – повышения уровня культуры безопасности и охраны труда, – подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – На объектах использования атомной энергии необходимо не только неукоснительно соблюдать требования и правила концепции нулевого травматизма, но и предпринимать проактивные действия, предотвращать риски, проявлять лидерство, грамотно выстраивать коммуникации. Это касается и персонала подрядных организаций, на которые распространяются все нормы, действующие в отрасли».

Атомная энергетика демонстрирует высокую эффективность и устойчивость. Отрасль успешно адаптируется к новым условиям и изменениям, происходящим на глобальном рынке. Одним из главных приоритетов остаётся обеспечение уверенного, стабильного экономического роста, экономической безопасности страны, бесперебойного снабжения предприятий и регионов.

Управление информации и общественных связей

Смоленской АЭС