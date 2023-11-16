﻿Смоленская АЭС досрочно выполнила план 2023 года по производству ценного изотопа кобальта-60





Смоленская АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом, Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») досрочно выполнила план 2023 года по отправке на Ленинградскую АЭС кобальта-60 для его окончательной отгрузки заказчику.

По словам директора Смоленской АЭС Павла Лубенского, досрочное выполнение плана по производству кобальта-60 — это очередная победа коллектива Смоленской АЭС, которая позволит досрочно исполнить Росэнергоатому обязательства по одному из ключевых контрактов.

«Задачи Смоленской АЭС по производству изотопной продукции на 2024 год не менее амбициозные. Предстоит выгрузка и отправка аналогичного количества кобальта-60. Вместо извлеченного ценного изотопа в реакторы энергоблоков будет произведена поэтапная загрузка нового стартового материала – кобальта-59, который под воздействием тепловых нейтронов «созреет» в течение пяти лет и преобразуется в целевой продукт. Кроме того, предстоит выполнить большой объем работ по организации на энергоблоках №2 и 3 производства изотопов медицинского назначения, крайне востребованных для развития ядерной медицины», — отметил Павел Лубенский, говоря о перспективах на следующий год.

Справочно:

Кобальт-60 — один из наиболее востребованных гамма-излучателей. В природе его не существует, зато достаточно много кобальта‐59, который атомщики научились наделять ценными качествами с помощью радиационных технологий. Реакторы типа РБМК, которые эксплуатируются на Ленинградской, Смоленской и Курской атомных станциях, как нельзя лучше подходят для производства Cо-60, спрос на который растет из года в год. В них можно без ущерба для безопасности получать ценную продукцию в промышленных масштабах. Источники на основе этого изотопа применяют для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, стимуляции роста и повышения урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов, модификации полимеров.

Концерн Росэнергоатом является одним из ключевых производителей радиоизотопов в РФ. Доля стерилизационного кобальта, производимого на энергетических канальных реакторах российских АЭС (филиалы Концерна), в текущем году составит около 30% мирового рынка. Помимо кобальта-60 Концерн Росэнергоатом нарабатывает медицинские изотопы: молибден-99, йод-125 и йод-131, которые применяют для производства радиофармпрепаратов для диагностики и терапии ряда заболеваний.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС