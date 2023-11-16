﻿Смоленская область присоединилась к Неделе борьбы с диабетом





14 ноября в мире отмечают День борьбы с сахарным диабетом — неизлечимым заболеванием, при котором поджелудочная железа не вырабатывает гормон инсулин, необходимый для усвоения глюкозы (при диабете 1-го типа), либо когда организм не усваивает произведенный поджелудочной железой инсулин (при диабете 2-го типа).

Сахарный диабет — это глобальная проблема всего мира. По данным ВОЗ, на сегодняшний день диабетом страдает около 422 млн. человек. Более 90% имеют диабет 2-го типа. В России, также как и по всему миру, растет заболеваемость сахарным диабетом и составляет уже 10,5 млн. чел. Подавляющее большинство – это больные инсулиннезависимым диабетом 2-го типа. Россия занимает 175-е место в мире с показателем 5,6% заболевших от общего числа жителей. Примерно такой же уровень заболеваемости – в Армении, Азербайджане, Беларуси, Молдове и Украине.

Росстат подсчитал, что в год появляется 300-400 тысяч новых пациентов. Эксперты предполагают, что реальное число заболевших гораздо выше. Россияне не всегда сдают все необходимые анализы и просто не знают свой диагноз.

— В Смоленском регионе заболеваемость сахарным диабетом составляет 3864,4 человека на 100 тысяч населения. В структуре частоты распространения заболеваний эндокринной системы сахарный диабет составляет более 50%, — описывает проблему главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Смоленской области Инна Столярова.

В Смоленской области более 30 тыс. пациентов находятся под наблюдением

врачей-эндокринологов (около 4% населения). Из них большую часть (28 тыс.) составляют пациенты с сахарным диабетом 2-го типа, 2 тыс. — с сахарным диабетом 1-го типа.

— Очень важна ранняя диагностика сахарного диабета. Только она позволяет избежать таких тяжелейших осложнений, как инфаркт, инсульт, слепота и ампутация нижних конечностей. С этой целью необходимо регулярно проходить профилактический осмотр в поликлиниках по месту жительства, включающий измерение уровня глюкозы в крови, — говорит Инна Игнатьевна.

Для смолян, имеющих установленный диагноз сахарного диабета 2-го типа, в поликлиниках города и области работают школы для пациентов с сахарным диабетом.

Предотвратить диабет 1-го типа нельзя. Он формируется еще в детстве

или юности. Причины не изучены, но имеет значение генетическая

предрасположенность. Сейчас на такой диабет приходится не более 5% от всех заболеваний.

Во многих случаях диабет 2-го типа и его осложнения можно отсрочить или

предотвратить, поддерживая здоровый образ жизни. Регулярное посещение врача и контроль уровня глюкозы в крови очень важны для профилактики, ранней диагностики и своевременного лечения.