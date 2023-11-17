«Имидж ИТ-образования в Смоленской области»

Результаты социологического исследования по теме





Подведены итоги регионального социологического исследования «Имидж ИТ-образования в Смоленской области». Опрос проводился с 27 сентября по 20 октября 2023 года в формате онлайн-анкетирования среди учащихся школ и учреждений СПО. Организаторами исследования выступили Министерство цифрового развития Смоленской области и Центр управления регионом при поддержке Министерства образования и науки Смоленской области. Объем выборки составил свыше 7 700 респондентов. Большинство опрошенных –лица в возрасте от 15 до 17 лет включительно.

Опрос проводился по следующим основным блокам:

уровень успеваемости по профильным предметам;

образовательная инфраструктура;

дополнительное образование;

планы на получение будущей специальности;

выбор специальности;

представление о сфере ИТ.

Оценивая личную успеваемость по профильным предметам, около 70 % обучающихся в основном положительно оценили свою успеваемость, около четверти – удовлетворительно, а плохо – только 1 % респондентов. Самые высокие средние баллы, опрошенные указали по информатике и иностранному языку (3,2 балла из 5).

Отвечая на вопросы в сфере развития образовательной инфраструктуры, подавляющее большинство участников опроса отметили, что их образовательные учреждения укомплектованы всей необходимой техникой и оборудованием (89 %). Мультимедийные проекторы и персональные компьютеры доступны 80 % участникам опроса при освоении образовательной программы. Две трети опрошенных высоко оценивают качество домашнего интернет-подключения.

Дополнительные занятия посещают или посещали ранее свыше 80 % опрошенных. При этом наиболее популярны дополнительные занятия по спорту, физической культуре (53 %), искусству (31 %), подготовке к школе, техникуму или вузу (26 %). Дополнительные занятия по ИКТ пользуются популярностью у 8 % респондентов, около половины из которых посещали (посещают) занятия из-за личного интереса.

Делясь о планах на получение будущей специальности, свыше двух третей опрошенных выразили желание получить высшее образование, в то время как 11% респондентов не планирует поступать в вуз. Наиболее популярны для поступления среди будущих абитуриентов Смоленский государственный университет (47 %), Смоленский государственный медицинский университет (15 %) и Смоленский государственный университет спорта (7 %). Одновременно с этим свыше 70% опрошенных согласны с утверждением, что в Смоленской области можно получить качественное высшее образование. Половина участников исследования уверена в получении хорошего ИТ-образования в региональных вузах.

При выборе специальности большинство советуются с родителями, но принимают решение сами, в первую очередь ориентируясь на интерес к специальности, личные способности и призвание. В то время как высокооплачиваемость и востребованность специальности менее важна для опрошенных.

Отметим топ-5 популярных специальностей в Смоленской области:

— Информационные и компьютерные технологии, связь (19%);

— Медицина (13%);

— Психология, социология, PR, реклама (12%);

— Армия, полиция, силовые структуры (11%);

— Экономика, финансы, менеджмент (11%).

Таким образом, каждый пятый опрошенный уже запланировал получить высшее образование по направлениям ИТ. При этом около половины респондентов хотели бы в перспективе получить образование в ИТ сфере.

В блоке вопросов, просвещенных представлению о сфере ИТ, 80% респондентов ответили, что знакомы с данной сферой. При этом только 6 % респондентов глубоко погружены в ИТ, а около двух третей что-то слышали о рассматриваемом направлении, но подробностей не знают. Важно отметить, что свыше половины участников исследования испытывают интерес к сфере ИТ, а одной трети опрошенных данная тема непривлекательна.

Также в ходе тестирования выявлено, что около 80 % опрошенных считают образование и работу в сфере ИТ престижными. Одновременно с этим, две трети участников анкетирования уверены, что сегодня ИТ-компании общественно полезны, а ИТ-специалисты занимают высокое положение в нашем обществе. При этом 60 % респондентов считают, что поступить в вуз на ИТ-специальность все-таки сложно.

К основным достоинствам получения высшего образования по ИТ-специальности опрошенными были отнесены:

— возможность работать и учиться из любой точки мира (39 %);

— востребованность специальности на российском рынке труда (32 %);

— получение престижной специальности (32 %).

Среди недостатков получения высшего образования в ИТ отмечены:

— сложность в обучении (31%);

— высокая конкуренция на рынке труда (31 %);

— сложность нахождения работы без опыта (25 %).

В то же время 5 % опрошенных не видят недостатков образования в ИТ-сфере.

Любопытно отметить топ-3 ассоциации при представлении образования в сфере ИТ:

— информатика, компьютеры, техника (20 %);

— программирование (18 %);

— высокая зарплата/успешная карьера (5 %).

Резюмируя, можно отметить, что у целевой аудитории социологического исследования вызывает большой интерес сфера ИТ, а в вместе с этим и обучение в вузе по ИТ-специальностям. Большинством респондентов определены средняя оценка уровня развития ИТ-образования и уровня конкуренции при поступлении на ИТ-специальность в Смоленской области. Подробные результаты проведенного исследования представлены в презентации, доступной на сайте Министерства цифрового развития Смоленской области (https://clck.ru/36br3N — ссылка на презентацию для электронных СМИ и пабликов).