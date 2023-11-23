﻿Смоленская АЭС: капитальный ремонт энергоблока №1 получил оценку «хорошо»





Ремонт первого энергоблока Смоленской АЭС выполнен в установленном объеме, с надлежащим качеством. Такой вывод сделала комиссия концерна «Росэнергоатом» по результатам проверки, проходившей на атомной станции с 13 по 17 ноября.

Эксперты профильного департамента эксплуатирующей организации, АО «Атомэнергоремонт», коллеги с Курской и Ленинградской АЭС проанализировали исполнительную документацию, начиная от этапа подготовки к ремонту и завершая этапом контрольной эксплуатации после выхода энергоблока из ремонта, оценили полноту объемов выполненных работ, их качество, наличие необходимого оборудования и запасных частей, выполнили обходы подразделений.

«В этом году первый смоленский энергоблок находится на особом контроле — на нем впервые проводились работы по управлению ресурсными характеристиками графита. Еще в период подготовки коллективом станции и подрядных организаций была проведена большая работа, которая позволила качественно и с сокращением на 16 суток выполнить запланированный объем ремонтных работ», — отметил председатель комиссии, главный технолог департамента по техническому обслуживанию и ремонту Росэнергоатома Владимир Моисеев.

В итоговом Акте комиссия концерна «Росэнергоатом» дала оценку «хорошо» капитальному ремонту энергоблока №1. В документе также отмечены положительные практики, которые касаются ежедневной инспекции ремонтной площадки, размещения информации о ремонте на общедоступном станционном ресурсе, выполнения работ со вскрытым оборудованием, использования маркировки в зоне производства работ.

«Во время обхода энергоблока мы увидели порядок и чистоту на рабочих местах, ремонтных площадках, персонал работает с соблюдением всех требований, с использованием средств индивидуальной защиты, компетентен в производственных вопросах, — подчеркнул заместитель начальника отдела управления ремонтом Курской АЭС Леонид Торопов. — Такие проверки важны, прежде всего, с точки зрения обмена опытом, особенно для специалистов с родственных энергоблоков. Если выявляем какие-то несоответствия у коллег, корректируем документы у себя на станции, берем на вооружение лучшие практики, в свою очередь, даем коллегам рекомендации по улучшениям. Такой конструктивный обмен мнениями способствует повышению качества ремонта».

Напомним, что ремонт первого энергоблока на Смоленской АЭС проводился с 15 июня по 1 октября 2023 года. Благодаря инструментам производственной системы Росатома, грамотному планированию, четкому взаимодействию всех участников процесса ремонт удалось оптимизировать со 125 планируемых до 108,6 суток. Впервые в рамках ремонта выполнены масштабные работы по управлению ресурсными характеристиками (УРХ) графитовой кладки реактора. Их суть — в исправлении изменившейся со временем геометрии кладки и возвращение графитовых колонн в проектное состояние. Также в ходе ремонта выполнена модернизация устройства регулирования напряжения под нагрузкой трансформатора, маслоохладителей на блочных трансформаторах, дренажно-трапного тракта оборудования и другого оборудования.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС