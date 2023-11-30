Губернатор Смоленской области вручил ключи от новых квартир работникам сельхозпредприятия «Шуйское»

В ходе рабочей поездки в Вяземский район Губернатор Василий Анохин посетил агропромышленный комплекс «Шуйское» и вручил его работникам — операторам машинного доения, механизаторам и водителям — ключи от 10 новых квартир в 3 домах блочного типа, построенных в рамках Госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.

Квартиры предоставлены работникам ООО «Шуйское» по договору аренды (найма) с последующим выкупом на условиях работы в данной организации не менее 5 лет. Работодатель платит 19% от стоимости дома, остальные средства вносит государство. Помимо этого, руководство ООО «Шуйское» предложило новоселам ссуду от предприятия на приобретение новой мебели для комфортной обстановки жилья.

Стоит отметить, что сегодня ко всем домам уже подведены водопровод и канализация, электро- и газоснабжение. Общая стоимость строительства составила свыше 26 млн рублей, в том числе бюджетные деньги и средства работодателя – ООО «Шуйское».

Среди новоселов – мама участника специальной военной операции Зинаида Васильевна Семенова. Ее сын Роман – механизатор в «Шуйском» – в настоящее время выполняет задачи в зоне проведения СВО.

Вручая ключи, глава региона отметил, что привлечение профессионалов на село – одна из важнейших задач Правительства Смоленской области и решается она, в том числе через создание для специалистов комфортных жилищных условий.

В следующем году реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» будет продолжена не только в агропромышленном комплексе, но и в социальной сфере (для врачей и учителей). На эти цели из федерального бюджета региону выделено 211 млн рублей, что в 10 раз больше, чем в 2023 году. Для региона это рекордный объем привлеченных средств федерального бюджета по данному мероприятию за все годы действия программы.

С учетом софинансирования из областного бюджета, муниципалитетов и сельхозпредприятий в 2024 году на территории Глинковского, Дорогобужского, Руднянского и Сафоновского районов будет построено более 4,8 тысяч кв. метров жилья по социальному найму. Благоустроенные квартиры и дома смогут получить 92 семьи, среди которых работники агропромышленного комплекса, врачи и учителя.

Во время поездки в муниципалитет Василий Анохин посетил ООО «Шуйское». Важно подчеркнуть, что агропредприятие является социально ответственным. При его поддержке в сельском поселении отремонтированы ФАП, сельский Дом культуры, в планах на следующий год – газификация ДК и школы.

Компания планирует расширение производства и строительство новых коровников, вследствие чего возникнет дополнительная потребность в дополнительных профессиональных кадрах. В этой связи в 2025 году в Шуйском предусмотрено возведение еще нескольких домов по программе комплексного развития сельских территорий.

Также в рамках визита Василий Анохин поручил подготовить в 2024 году проектно-сметную документацию на бурение артезианской скважины для качественного водоснабжения жителей.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Решение социальных проблем в агропромышленном комплексе «Шуйское» носит образцовый характер. Предприятие не только расширяет производство, но и оказало содействие сельскому поселению в ремонте ФАПа, дома культуры, в следующем году планирует оказать помощь для газификации дома культуры и школы. Данные мероприятия указывают на то, что собственник предприятия ориентирован не на извлечение сиюминутной прибыли, а делает ставку на долгосрочные инвестиции, неуклонное расширение производства на длительный срок, привлечение и удержание кадров. Ведь для работников предприятия важно не только иметь стабильную работу с достойной зарплатой, но и получить доступ к хорошей социальной инфраструктуре на селе.

Важнейшим для работников, конечно, является жилищный вопрос. Программа сельской ипотеки показала свои ограничения — сельским жителям часто недоступно получение кредита на предложенных банком условиях на длительный срок. Тем более после роста ключевой ставки Банка России данная программа приостановлена. В этих условиях проект решения жилищных проблем работников, предложенный в Вяземском районе руководством ООО «Шуйское», очень востребован. Государство и предприятие в рамках государственно-частного партнёрства приобретают жильё для работников, при этом работники имеют возможность выкупа арендованного жилья по истечении 5 лет работы на предприятии. Очень важной для новых работников является возможность получить от предприятия ссуду на приобретение новой мебели. Именно такие социальные проекты, как в «Шуйском», а также проекты по решению жилищного вопроса через жилищно-строительные кооперативы представляются более перспективными для работников по сравнению с ипотечными программами, которые часто ведут лишь к разарастанию так называемого «ипотечного пузыря», необоснованному увеличению стоимости жилья, увеличению срока кредитования до 30 лет, снижению средней площади строящегося жилья.

Следует отметить, что в Смоленской области успешно реализуются и другие социальные программы для ценных работников, привлекаемых в районы области. Так, в текущем году выделены 47 000 000 рублей на покупку служебных квартир для медработников. Планируется закупить жилье для 16 врачей и 6 фельдшеров. В настоящее время шесть квартир закуплены в Рославле, Вязьме и Гагарине. К концу 2023 года еще 16 фельдшеров скорой помощи и узкопрофильных специалистов получат жилье в Дорогобуже, Сафонове, Ярцеве, Рудне, Вязьме, Гагарине, Рославле, Глинке и Красном. На декабрь запланирована передача двух муниципальных квартир новодугинским врачам. Кроме того, участники федеральных программ «Земский доктор» и «Земксий фельдшер» получат выплаты в размере 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей соответственно, а участники программы «Земский учитель» также получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

Отрадно, что государство осознаёт необходимость привлечения кадров в районы области и реализует соответствующие государственные программы. Но для успешного развития опорных населённых пунктов важно и наличие социально ответственных инвесторов, готовых вкладываться в инфраструктуру и решение социальных проблем своих работников. Полагаю, что для решения такого рода вопросов также должен быть учтён опыт Республики Беларусь по строительству агрогородков, позволивший привлечь на село молодых специалистов, создав им достойные условия жизни, что, в свою очередь, ведёт к росту сельскохозяйственного производства и к повышению конкурентоспособности агропромышленного сектора.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Полгода назад, когда Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин – назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, большая часть населения региона в ожидание замерла в ожидание перемен и новых свершений. В сентябре 2023 г. прошли выборы губернаторов на которых большинство голосов набрал Василий Николаевич. С первых дней своего руководства взявшийся за изменение и улучшения условий жизни жителей Смоленской области. Много было поставлено задач и разработано направлений – приоритетным из которых стала поддержка населения, были привлечены денежные средства для развития региона, обновлен управленческий персонал, произведены новые назначения. Губернатор лично объехал все районы Смоленской области и познакомился с накопившимися проблемами, и уже сейчас спустя полгода видны значительные улучшения.

Стало развиваться не только городское строительство, но и строительство на селе, так в преддверии зимних холодов в агропромышленном комплексе «Шуйское» состоялось вручил работникам — операторам машинного доения, механизаторам и водителям — ключей от 10 новых квартир в 3-х новых домах блочного типа, построенных в рамках Госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Сейчас как никогда для региона характерен лозунг «Живешь на Смоленщине будь строителем», первые шаги уже сделаны и на 2024 г. в рамках реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» запланировано ее в социальной сфере (для врачей и учителей). На эти цели из федерального бюджета региону выделено 211 млн рублей, что в 10 раз больше, чем в 2023 году. Для региона это рекордный объем привлеченных средств федерального бюджета по данному мероприятию за все годы действия программы.

Все что запланировано и реализуется в развитии экономики, промышленности и сельском хозяйстве Смоленской области несомненное подспорье для жителей, эти мероприятия способствуют привлечению населения и улучшению благосостояния граждан, все построенные и введенные в строй объекты делают край привлекательным как для новых жителей, в том числе и с «новых территорий» так и для обывателей со всех регионов нашей необъятной и многонациональной державы.