Губернатор Смоленской области наградил многодетных матерей Почетным знаком Смоленской области

В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, Губернатор Василий Анохин вручил многодетным матерям региональную награду – Почетный знак Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной.

Обращаясь к награжденным многодетным мамам и членам их семей, Василий Анохин отметил, что их семьи – достойный пример для тех родителей, которые еще не решились стать многодетными.

Василий Анохин: «Как подчеркивает Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, «поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России – безусловный приоритет». Дети – это будущее для нас во всех смыслах слова. Это актив всей нашей большой страны, судьба которой зависит именно от них.

Моя жена из многодетной семьи, у нее 9 братьев и сестер. У нас пока двое. Но, видя, сколько времени моя жена уделяет воспитанию двоих детей, могу сказать, что быть матерью – это не только большая радость и счастье, но и великий труд, огромная ответственность. Я прекрасно понимаю, что семья, воспитание детей – это большой титанический труд, без выходных и перерывов, в любое время суток, но когда детишки вырастут – это большое подспорье для нас, взрослых. Пусть самые добрые слова звучат в ваш адрес каждый день, дети всегда отвечают вам заботой и вниманием, радуют успехами и оправдывают надежды, а ваши дома наполняют душевное тепло и уют».

Почетного знака за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций удостоились пятнадцать матерей из разных районов Смоленщины:

— Марина Владимировна Атяшева – город Смоленск,

— Елена Сергеевна Бобкова – Починковский район,

— Алеся Ивановна Долгова – город Смоленск,

— Виктория Евгеньевна Исаева – Духовщинский район,

— Елена Владимировна Копкина – Сычевский район,

— Валентина Владимировна Копытенкова – Краснинский район,

— Светлана Анатольевна Костюченкова – город Смоленск,

— Екатерина Григорьевна Новосельцева – Смоленский район,

— Дина Александровна Осипова – город Смоленск,

— Светлана Евгеньевна Панова – город Смоленск,

— Дарья Николаевна Серёгина – город Смоленск,

— Юлия Владимировна Солопова – Починковский район,

— Наталья Владимировна Хрисанова – Краснинский район,

— Ольга Геннадьевна Чайкина – Сафоновский район,

— Маргарита Юрьевна Яковлева – город Десногорск.

Награждение многодетных мам Почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной осуществляется на основании областного закона «О почетном знаке Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной». Этой высокой награды могут быть удостоены женщины, которые, начиная с 1 января 2008 года, родили или усыновили в возрасте до 8 лет четвертого и (или) последующих детей. Также данный Почетный знак могут получить мамы, которые являлись опекунами (попечителями) и воспитали трех или более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет либо до приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия. На сегодняшний день 426 смолянок удостоены почетной наградой.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Грядущий 2024 г. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, объявил годом семьи. Хочется отметить, что это является продолжением еще советской традиции поддержки семей, так, например, в 1987 г. в Смоленской области проживало 1007 вдов, 1996 многодетных семей, в которых было от четырех и более детей. Самая большая семья 15 детей была у Марии Григорьевны Журиковой из г. Сафоново. В доме Журиковых было более 30 Почетных и Благодарственных грамот за хорошее воспитание детей. В совхозе «Пушкинский» Сафоновского района работала бригадиром комплексной бригады Любовь Федоровна Козлова, которая воспитывала 12 детей. По данным районных Советов на 1987 г. в регионе проживало 16620 многодетных матерей после Великой Отечественной войны, удостоенных правительственных наград за воспитание детей; 222 смолянки носили высокое звание «Мать-героиня»; 61 многодетная женщина была награждена орденом «Материнская Слава» и медалью материнства.

В современной России это традиция получила продолжение. Так, согласно областному закону «О почетном знаке Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной», этой высокой награды удостаиваются женщины, которые, начиная с 1 января 2008 года, родили или усыновили в возрасте до 8 лет четвертого и (или) последующих детей.

В последнее воскресенье ноября в России празднуется День матери. Ежегодно накануне этого дня многодетным матерям вручают региональную награду – Почётный знак Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. На сегодняшний день этой высокой и почётной награды удостоены 426 смолянок. Поддержка материнства и семей, забота о детях всегда были и остаются в числе приоритетных направлений государственной политики России.Напоследок хочется напомнить фразу сэра Уинстона Черчилля «Лучшие инвестиции – это инвестиции молока во младенцев».

Марголина Ольга Павловна

Член Общественной палаты Смоленской области, журналист газеты «Рабочий путь», главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости»

Поддержка материнства, забота о детях всегда были в числе приоритетных направлений государственной политики нашей страны. В настоящее время благодаря инициативам Президента Владимира Путина создана широкая и эффективная система поддержки семьи, материнства и детства. Эти меры расширяются ежегодно. В каждом послании к парламенту президент обращается к этой теме. Искренне признательна решению главы государства о проведении в России Года семьи в 2024-м. Это очень своевременно, поскольку в мире происходящих геополитических изменений особое внимание необходимо уделить духовно-нравственному состоянию, гармоничному воспитанию детей.