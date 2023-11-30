Президент России выступил на саммите «большой двадцатки»

В среду, 22 ноября, проходил виртуальный саммит G20 на уровне глав государств. Президент России Владимир Путин выступил на саммите и изложил позицию РФ по актуальной ситуации.

На G20 глава государства обсуждал обстановку в мировой экономике и финансах, климат и цифровизацию. Очевидно, что несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, Россию не удалось изолировать на международной арене, и наша страна продолжает играть ведущую роль в мировой политике.

Как, на ваш взгляд, положение России в мире отражается на настроениях внутри страны? Как связан социальный оптимизм с успехами страны во внешней политике?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Незавимиые социологические центры показывают существенный рост общественных настроений. Согласно последнему опросу «Левада-центра» (признан иностранным агентом), рекордное число респондентов (81%) отмечают у себя прекрасное ностроение либо нормальное, ровное состояние и лишь 18% говорят о том, что испытывают напряжение, раздражение, страх или тоску. Следует отметить, что в 1990-е годы число испытывавших отрицательные эмоции стабильно превышало число находившихся в хорошем настроении, особенно сильно это проявилось после дефолта 1998 года. В начале 2000-х годов эта тенденция изменилась на противоположную; с тех пор большинство граждан указывают в социологических опросах на то, что испытывают положительные эмоции. Следует также обратить внимание на улучшение потребительских настроений среди респондентов.

Конечно, некоторая часть респондентов, говоря о положительных оценках будущего, стремилась дать социально одобряемый ответ и не хотела давать волю своим негативным эмоциям в ходе общения с полстерами. Тем не менее, настроения внутри страны объективно показали тенденцию к улучшению. Колебания курса рубля, рост процентных ставок и рост инфляции не отменяют главной тенденции — российская экономика показала значительную устойчивость по отношению к введённым против неё санкциям. Сырьевые товары удалось переориентировать на другие рынки, ценовой потолок на нефть перестал работать, налажен параллельный импорт товаров, ситуация на финансовом рынке находится под контролем, спад экономики прекратился. Снизилась безработица, наметился некоторый рост зарплат (хотя и в условиях ускоряющейся инфляции). Появившиеся в феврале-марте 2022 г. опасения в отношении обвала национальной экономики совершенно не оправдались.

Граждане видят, что идея изоляции России оказалась несостоятельной. Нарушены лишь связи со странами Запада, а отношения со странами СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки успешно развиваются, товарооборот с этими странами показывает уверенный рост. Россия успешно работает на площадках «Большой двадцатки», ШОС, БРИКС, ОДКБ. Уход ряда иностранных инвесторов даёт стимул развивать своё производство отечественным инвесторам, хотя дефицит комплектующих на ряде рынков и является проблемой для производителей — например, некоторые авиадвигатели сложно приобрести через параллельный импорт.

В целом устойчивые позиции России на международной арене вносят свой вклад в рост социального оптимизма, но важнейшим фактором для этого показателя остаются состояние экономики и финансов, а также вопросы безопасности в широком смысле слова. Прочные отношения России с её иностранными партнёрами, не относящимися к числу недружественных стран, должны внести вклад в стабилизацию ситуации для России на международной арене, создание системы гарантий безопасности для России, снижение конфликтного потенциала (особенно с учётом возможного прихода к власти в США республиканской администрации в январе 2025 г.). При этом наличие финансово-экономических, торговых, военно-политических связей с российскими партнёрами позволит сохранять устойчивость российской экономики. Все эти факторы подтверждают обоснованность социального оптимизма российских граждан, выявленного в ходе социологических опросов.

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Несомненно, выступление нашего Президента Владимира Владимировича Путина на саммите «большой двадцатки» является важным событием мирового уровня. Он всегда конструктивно по существу излагает обстановку в мировой экономике. К его речи будут проявлять интерес даже те, кто всем своим видом показывает свое безразличие. Его речь будет в центре внимания, а для многих и ожидания.

Наша страна в последнее время играет ведущую роль в мировой политике, несмотря на попытки полной изоляции со стороны западных стран. У них это не проходит и оборачивается для них же негативными последствиями. Мировое сообщество других стран, наоборот, проявляет большой интерес и благоприятное сотрудничество с нашей страной.

Граждане нашей страны видят в будущем положительный эффект для развития экономики России, уже сейчас несмотря ни на что имеются достижения. Президент ставит задачу перед правительством также рост благополучия населения.