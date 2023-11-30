Российской избирательной системе 30 лет

Президент России В. Путин провел 15 ноября встречу с членами Центральной избирательной комиссии и председателями региональных комиссий. Встреча приурочена к 30-летию избирательной системы России.

Избирательная система России продолжает совершенствоваться год от года. Активно внедряются востребованные у избирателей цифровые решения, такие как дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Настраиваются механизмы обеспечения прозрачности избирательных процедур, институт общественного наблюдения. Выборы России проходят прозрачнее, чем в большинстве стран мира.

Один из знаковых моментов уходящего года – мужество, которое проявили работники избиркомов в новых регионах. Зачастую им приходилось работать в условиях обстрелов и угроз в свой адрес. Но выборы на новых территориях состоялись благодаря их самоотверженной работе.

Как вы оцениваете уровень прозрачности российской избирательной системы? Чем наши электоральные процедуры отличаются от процедур в других странах? Что бы вы предложили для дальнейшего усовершенствования выборного механизма?



Крючкова Светлана Алексеевна,

председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:

За 30-летний период времени многое изменилось в избирательной системе Российской Федерации. она меняется и совершенствуется от выборов до выборов. Самым большим достижением является прозрачность выборной системы. К этому процессу подключилась Общественная палата Российской Федерации и региональные Общественные палаты. Проводимые регулярные обучения общественных наблюдателей, где растет их профессионализм независимого наблюдения и скорость реакции на имеющиеся недостатки, позволяют не только беспристрастно следить за процедурой голосования, но и вызывают доверие у избирателей и политических партий. Смоленская область в этом добилась больших результатов.

Понажев Юрий Олегович,

юрист

Российская избирательная система отличается достаточно высоким уровнем прозрачности. Кандидаты и партии имеют возможность назначить своих наблюдателей на каждый избирательный участок. Ведущие партии имеют своих представителей в большинстве участковых избирательных комиссий. В интернете доступна информация о результатах голосования по каждому избирательному участку. На многих избирательных участках ведётся видеозапись процесса голосования, и общественные наблюдатели, а также наблюдатели от избирательных объединений имеют доступ к данной трансляции в онлайн-режиме. Кроме того, на избирательные участки имеют возможность аккредитоваться представители СМИ, а также общественные наблюдатели по рекомендации общественных палат. Избирательные объединения получают бесплатное эфирное время и бесплатные печатные площади в прессе для представления своих программ. Кроме того, партии, получившие не менее 3% голосов на выборах в Государственную Думу, имеют право на государственное финансирование, которое может быть использовано для участия в избирательных кампаниях. Тем самым партии имеют возможность выдвигать своих кандидатов, доводить положения предвыборной программы до избирателей и контролировать процесс голосования. В 2012 году были реализованы реформы по демократизации политической системы — существенно уменьшено число подписей для выдвижения кандидатов в президенты, упрощена регистрация политических партий, возвращены прямые выборы губернаторов в большинстве субъектов РФ. Эти меры укрепили доверие к политической системе России среди рядовых избирателей, повысили их вовлечённость в политическую жизнь страны.

Одна из отличительных особенностей российских электоральных процедур — добровольность участия избирателей в выборах. В ряде зарубежных стран (например, в Австралии и Бельгии) участие в голосовании является обязательным, а избиратели, не исполнившие свою конституционную обязанность, могут быть подвергнуты штрафу. Другая особенность — наличие в России различных возможностей для участия в выборах (дистанционное электронное голосование в ряде регионов), надомное голосование, возможность прикрепиться к любому избирательному участку в рамках территории проведения голосования, возможность голосовать в российских консульствах за рубежом на федеральных выборах, многодневное голосование и т.д. Третья особенность — члены избирательных комиссий формально не являются частью государственного аппарата при осуществлении своих функций. Несмотря на указанные особенности, российскую избирательную систему критикуют за недопуск к выборам некоторых оппозиционных кандидатов (в том числе из-за признания собранных подписей за их выдвижение недействительными, из-за непрохождения «муниципального фильтра» на губернаторских выборах), а также за недостаточный уровень реальной политической конкуренции на выборах, выражающийся в длительном сильном доминировании на выборах партии «Единая Россия» и её кандидатов. При этом многие оппозиционные партии сами недостаточно тщательно готовят документы для выдвижения кандидатов и не ведут достаточно активную работу на уровне районов, городских и сельских поселений.

С целью усовершенствования выборного механизма, повышения транспарентности выборов, роста доверия к их результатам, укрепления легитимности избранных кандидатов могут быть предложены следующие шаги для достижения указанных результатов:

— Дистанционное электронное голосование, многодневное голосование должны использоваться на выборах только в случае достижения консенсуса между всеми политическими партиями относительно возможности его использования. С удовольствием вспоминаю посещение избирательного участка на президентских выборах 2018 г. — музыка на участке, вкусные угощения, красочное оформление участка (плакаты с кандидатами, государственная атрибутика) оставили ощущение праздника, причастности к осуществлению важного государственного ритуала. С другой стороны, тренировка дистанционного электронного голосования оставила ощущение скучного «больничного» антуража на портале, ощущение рутинности и обыденности. Может быть, это говорит о том, что человеческая культура сейчас в целом находится не на подъёме — ведущие «классические» художники, поэты, музыканты, архитекторы, красочные церемении остались в прошлом, а им на смену пришли уткнувшиеся в мобильные приложения на смартфонах люди, и культура теперь схлопнулась до таких пределов?

-На всех избирательных участках должны быть установлены КОИБы, при этом голоса после завершения избирательной процедуры должны пересчитываться вручную. Со всех избирательных участков должна вестись онлайн-трансляция в интернете, как на президентских выборах 2012 г., когда эта возможность была реализована на подавляющем большинстве участков.

-Каждый должен получить возможность удостовериться, как был использован его голос и получить возможность по окончании выборов проверить через специальный портал, проголосовал ли он и на каком участке. Такая система исключит использование «мёртвых душ».

-Парламентские партии, партии, представленные в представительных органах конкретного региона должны получить возможность выдвигать кандидатов в губернаторы без использования муниципального фильтра. Губернаторы должны избираться всенародно, но могут отстраняться от должности досрочно квалифицированным большинством голосов (3/4) регионального парламента, а также судом при наличии нарушений закона с их стороны.

-Мэры должны избираться всенародно. Избиратели должны получить возможность отзыва депутатов и сенаторов.

-Сенаторы должны избираться всенародно. Государственная Дума должна избираться на пропорциональной основе, как на выборах 2007 и 2011 г.

-Референдумы должны проводиться значительно чаще в единый день голосования. Единый день голосования должен быть перенесён на апрель или октябрь.

-К выборам не должны допускаться кандидаты, сеющие межэтническую или религиозную рознь, а также призывающие к развалу России, разделу её на части, отделению республик и т.п.

-Сбор подписей для допуска кандидатов на выборы может осуществляться в том числе через Госуслуги. Избирательные комиссии должны оказывать кандидатам содействие в правильном оформлении листов с подписями избирателей.

-На выборы могут допускаться избирательные блоки с участием нескольких партий, однако проходной барьер для таких избирательных объединений должен быть повышен до 7%. Партии, набравшие 1-4,99% голосов, должны получить в Государственной Думе соответственно 1-4 кресла.

В целом политическая система России успешно развивается. Вспомним историю. На выборах в царскую Государственную Думу 1 голос помещика приравнивался к 543 голосам рабочих. В советское время выборы проходили на безальтернативной основе. В 1991 году Советский Союз был распущен без созыва Съезда народных депутатов. В 1993 году Ельциным был расстрелян Верховный Совет. В этом смысле нынешняя политическая система смотрится вполне достойно. Но важно не обрушить её достижения. Нельзя скатываться в повальную цифровизацию выборов, как в Омане, где голосовать в представительный орган нельзя очно на участке или путём выездного голосования, нельзя голосовать даже через компьютер. Для голосования нужно иметь смартфон, оснащённый NFC-считывателем. Нужно сканировать паспорт с помощью технологии NFC и отправлять его по мобильному приложению. Нужно пересылать в биометрическую базу собственную фотографию. Нужно проходить дополнительную предварительную процедуру регистрации. Такие реформы отчуждают избирателей от власти, создают нездоровый «оруэлловский» цифровой антураж.

Напротив, нужно приближать власть к людям. Надо поощрять проведение праймериз перед голосованием (то, что реализуют, например, «Единая Россия», «Левый фронт»). Надо вновь популяризировать проект «Российская общественная инициатива». Интернет-демократия хороша для учёта общественного мнения по текущим вопросам, при этом для решения судьбоносных вопросов в жизни страны нужны надёжные, десятилетиями отработанные избирательные процедуры.

Надеюсь на то, что несмотря на сложную международную обстановку предстоящие президентские выборы пройдут с соблюдением всех избирательных процедур. И в этом отличие России от Укрины, где Зеленский отменил проведение президентских выборов, даже несмотря на мнение многих представителей европейской политической элиты (и в частности, председателя ПАСЕ Тини Кокса) о том, что выборы президента на Украине должны быть проведены в установленный срок.