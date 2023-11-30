Смоленская АЭС успешно прошла развивающую партнерскую проверку качества развития ПСР

С 2015 года атомная станция ежегодно подтверждает соответствие статусу «Предприятие — лидер производственной системы Росатома (ПСР)

Экспертная комиссия в составе специалистов центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и Кольской АЭС проверяла выполнение индикаторов, установленных для предприятий «Лидеров ПСР», оценивала качество развертывания производственной системы Росатома (ПСР).

«Любая проверка воспринимается коллективом Смоленской АЭС как возможность для обмена знаниями, опытом и поисков резервов для дальнейшего развития», — подчеркнул на стартовом совещании главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

Специалисты атомной станции представили экспертам направления: «Декомпозиция целей», «Продуктовые потоки», «Процессы обеспечения производства», «ПСР-образцы», «Активизация персонала».

Впервые были продемонстрированы результаты работы по цифровым ПСР-образцам: «Обходы оборудования» и «Паспортизация». Это задел на задачу будущего года — получение предприятием статуса «Цифровое ПСР-предприятие». Таким статусом уже обладают три атомные станции — Кольская, Балаковская и Калининская. Получить рекомендации коллег c Кольской АЭС было очень полезно.

Как отметила начальник ОРПСР Елена Спасова, на Смоленской АЭС ведется системная работа по трансформации в Цифровое ПСР-предприятие. Информационные системы охватывают практически всю деятельность атомной станции. Главная задача внедрения современных цифровых решений – это повышение производительности труда, сокращение трудозатрат персонала на рутинные операции, повышение доступности информации и скорости обработки данных. Посредством интеграции производственных задач, бережливого производства и информационных технологий атомная станция переходит на новый этап развития Производственной системы «Росатом» — Цифровое ПСР-предприятие.

«В рамках развивающей партнерской проверки мы посмотрели ПСР-образцы, практически целый день провели на производственной площадке, обсудили достигнутые результаты и места для улучшений, — прокомментировал итоги проверки председатель комиссии, заместитель главного инженера Кольской АЭС Максим Остапенко, — побывали на блочном щите управления, в центральном и машинном залах, в комплексе по переработке РАО. Понравилось состояние оборудования, помещений, видно, что хаускипингу уделяется должное внимание. Хорошее впечатление оставил ПСР-образец на участке лабораторного радиохимического анализа цеха по обращению с РАО, где грамотно выстроены процессы, чувствуется неравнодушное отношение людей к работе, идет постоянный поиск улучшений. Нет ни малейших сомнений в том, что Смоленская АЭС есть и остается лидером ПСР, поскольку все критерии станцией достигнуты».

Результатом проверки стало подписание итогового меморандума, подтверждающего выполнение Смоленской АЭС установленных критериев оценки статуса «Лидер ПСР».

Окончательное решение о подтверждении Смоленской АЭС звания «Лидер ПСР» будет принято на Управляющем совете.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС