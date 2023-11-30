Смоленская область принимает участие в выставке-форуме «Россия»

По поручению Губернатора Василия Анохина Смоленская область участвует в одном из самых масштабных мероприятии страны – Международной выставке-форуме «Россия», которая открылась в День народного единства.

Выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ. Ее экспозиции демонстрируют важнейшие достижения регионов последних лет.

Смоленская область представляет свой стенд в 75-м павильоне ВДНХ, чтобы посетители выставки, москвичи и гости столицы, представители органов федеральной власти, крупных корпораций ознакомились с ключевыми достижениями нашего региона в различных отраслях.

Экспозиция визуально выполнена в виде одного из главных символов области – Смоленской крепостной стены, в башнях которой представлены различные активности для посетителей. Здесь предусмотрены зоны для проведения мероприятий с гостями: мастер-классов и презентаций, лекции и театрализованных представлений, демонстрации фильмов о регионе.

Аудиогид по стенду региона записан актером Ярославом Жалниным, который посвятил год своей жизни первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину, снимаясь в главной роли художественного фильма «Гагарин. Первый в космосе».

26 декабря в рамках Дня Смоленской области будет представлена презентация региона и лучшие практики в сфере инновационных технологий, культурная программа с участием творческих коллективов, кинопоказами, лекциями и мастер-классами.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

В канун Дня народного единства 4 ноября 2023 года в Москве открылась Международная выставка-форум «Россия», на которой представлены все 89 субъектов нашей необъятной Родины. Выставка продлится до символической для нашего региона и все страны даты – 12 апреля 2024 г., ее смогут посетить десятки и тысячи москвичей и гостей столицы, журналистов и представителей иностранных государств.

В 75-м павильоне ВДНХ представлены страницы истории Смоленской области – это боевое прошлое, культурные достояния, огромное количество достопримечательностей различных эпох и стилей, славные достижения в мире авиастроения, машиностроения, в сельском хозяйстве, кулинарии –все, чем богат Смоленский край.

Эта выставка-форум показывает не только историко-культурный потенциал Смоленской земли, но и желание неравнодушных жителей региона изменить свою жизнь к лучшему, показать все самое лучшее, чем владеет и славится Смоленский край.

Подобного рода ярмарки, форумы и просветительские мероприятия с применением новых технологий, различные мастер-классы, презентации, лекции и театральные представления, демонстрации фильмов о регионе – все это может поспособствовать привлечению не только туристов, желающих лично убедиться в достопримечательностях и гастрономических особенностях края, но и инвесторов, которые захотят вложиться в развитие и расширение торговли с предприятиями Смоленской области.

Понажев Юрий Олегович,

Юрист:

Выставка «Россия» уже в день её открытия привлекла более 190 000 человек. До закрытия , намеченного на 12 апреля 2024 года, экспозицию увидят миллионы москвичей и гостей столицы, получив возможность познакомиться с культурным и природным разнообразием страны и увидеть последние достижения регионов России в экономике и технологиях. Выставка поражает своим размахом, многообразием мероприятий на любой вкус, красочным оформлением павильонов. Чувствуется сильный акцент на компьютерные анимации, роботизированные технологии будущего. Выставка, по сути, является проообразом некой технотронной цивилизации будущей России, демонстрирующей, что санкции не сдержали её технологическое развитие.

Тем не менее, ценности человеческой цивилизации не могут быть очерчены одной лищь компьютерной голограммой. Павильон Смоленской области выгодно выделяется на фоне многих других павильонов — он в чём-то более консервативен, но сделан с душой и теплотой, притягивает к себе посетителей за счёт сильного акцента на культурно-историческое богатство региона и на гармонию с окружающей средой. Посетители павильона получили возможность прясть своими руками льняные ткани, искать артефакты в импровизированных Гнёздовских курганах. Среди посетителей смоленской экспозиции были разыграны туристические поездки по дворянским усадьбам Смоленщины, что стало очень удачным ходом организаторов, привлекающим, с одной стороны, больше гостей в павильон, и, с другой стороны, популяризирующим культурное богатство Смоленщины. Выставка хорошо осветила наиболее примечательные аспекты региона — от быта древних поселений Смоленщины до тайн Смоленской крепостной стены. Хорошо представлены исторические костюмы и отражено значение личности Юрия Гагарина, родившегося на Смоленщине, для родной земли. Представлены актуальные достижения региона в сфере промышленности и сельского хозяйства. Для любителей актуальных и современных развлечений организована стрельба из лазертаг-оружия в тире, а также есть возможность покачаться на качелях в vr-очках, «пролетая» над ледниковыми озёрами Национального парка.

На 26 декабря в рамках Дня Смоленской области на выставке запланирована масштабная презентация региона и лучших практик в сфере инновационных технологий. Также готовится большая культурная программа с участием наших творческих коллективов, кинопоказами, лекциями и мастер-классами. Полагаю, что павильон Смоленской области оформлен очень удачно и объективно является одним из лучших на выставке, поэтому неудивительно, что уже в первый день на павильоне Смоленской области был аншлаг. Выставка «Россия» является важнейшим мероприятием для демонстрации достижений региона. Она привлекает большое число посетителей, способна нарастить туристический поток в регион, привлечь в него новых инвесторов, создать возможности для расширения торговых отношений Смоленщины с другими субъектами.

Помимо таких масштабных мероприятий, как выставка «Россия», презентации региона можно осуществлять на крупных экономических форумах, в рамках важных мероприятий на площадках международных организаций. Можно подумать и о возрождении спартакиад народов России — такого рода массовые спортивные мероприятия укрепляли бы дружбу народов и помогали бы людям узнать много нового о достижениях других регионов, в том числе в сфере спорта — в рамках таких спартакиад можно было бы также организовывать профильные выставки. Не стоит забывать и о том, что в марте 2024 года на федеральной территории «Сириус» пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи, который привлечёт более 20 000 российских и иностранных лидеров из различных сфер общественной жизни. Думаю, что подобные мероприятия могут быть также использованы для презентации идей, проектов и достижений российских регионов.