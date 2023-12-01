Смоленская область присоединилась к Неделе борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях

За прошедший год в Смоленской области выявили 188 новых случаев ВИЧ-инфекции. Чаще всего заболевание диагностировали у людей в возрасте от 35 до 44 лет. Важно понимать, что сегодня диагноз «ВИЧ-инфекция» — не приговор, важно вовремя установить диагноз и начать высокоэффективно лечение — антиретровирусную терапию (АРВТ)!

АРВТ — это лекарственные препараты, которые способны полностью блокировать размножение вируса в организме, а значит принимающие их люди могут жить долгой и полноценной жизнью, женщины — рожать здоровых детей. Без лечения средняя продолжительность жизни у ВИЧ-инфицированных пациентов составляет всего 11 лет.

Как не заразиться ВИЧ-инфекцией? Вот что советует заведующая отделом профилактики ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД», врач-эпидемиолог Галина Крутилина:

Нельзя употреблять наркотики даже однократно — риск инфицирования в таких случаях максимальный, а пораженность среди потребителей запрещенных веществ очень высокая.

Нельзя отказываться от использования презерватива при любых случайных контактах. Верить нужно только штампу в лабораторном исследовании — «антитела к ВИЧ не обнаружены», а не заверениям потенциального друга или подруги.

Нельзя рассматривать общее состояние здоровья, внешность, профессию, материальный статус, возраст, наличие мужа, жены и детей, другие характеристики партнера, как доказательство его отрицательного ВИЧ-статуса. ВИЧ-инфекция может не проявляться годами, пока иммунная система больного полностью не истощится. Но уже в первые дни после заражения человек становится опасен как источник инфекции для своих половых и наркотических партнеров.

Тем, кто увлекается немедицинскими манипуляциями (татуировки, пирсинг), нужно контролировать стерильность инструментов, убедиться в том, что все используемые иглы извлекаются из упаковки в присутствии клиента, а мастер работает в новых одноразовых перчатках.

Чтобы предупредить заражение новорожденного от ВИЧ-инфицированной матери, беременная женщина должна как можно раньше встать на учет в женской консультации и выполнять все назначения врачей, включая обследование на ВИЧ полового партнера.

Кстати, в течение многих лет в Смоленской области не регистрировались случаи инфицирования ВИЧ, связанные с оказанием медицинской помощи. А чтобы развеять свои любые сомнения, нужно сделать тест на ВИЧ в ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» — бесплатно, на высоком техническом уровне, быстро и, при желании, анонимно.

Помните, что лучшая профилактика заражения ВИЧ-инфекцией — это внимательное отношение к своему здоровью!

Пройти обследование на ВИЧ можно с понедельника по четверг — с 8:30 до 15:00, в пятницу — с 8:30 до 12:00 в ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» (ул. Фрунзе, д. 40, телефон – 271-035).

А 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, жители и гости города Смоленска могут пройти бесплатное анонимное экспресс-обследование на ВИЧ-инфекцию.

Мобильный пункт Смоленского Центра профилактики и борьбы со СПИД будет работать с 12.00 до 15.00 на площади напротив Торгового центра «ЦУМ» (ул. Октябрьской революции, 17). Тестирование будет проводиться с использованием буккальных (по слюне) тестов и не предполагает забора крови. Тестируемый получит консультацию у квалифицированных специалистов по вопросам ВИЧ-инфекции и узнает свой ВИЧ-статус через 15-20 минут после забора материала.

Обследуйтесь сами и приглашайте друзей. Будьте близки только с теми, кому доверяете!

Только своевременная диагностика заболевания позволяет взять инфекцию под контроль и не допустить как сокращения продолжительности жизни, так и ухудшения её качества!