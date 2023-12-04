﻿Смоленская АЭС на 2,9% перевыполнила план по выработке электроэнергии за 11 месяцев 2023 года





За 11 месяцев текущего года Смоленская атомная станция выработала 19,4 млрд киловатт•часов экологически чистой энергии для обеспечения нужд потребителей. Это покрывает годовую потребность бытового энергоснабжения 2,8 миллионов россиян.

Генерация Смоленской АЭС такого количества низкоуглеродной атомной энергии предотвратила выброс в окружающую среду 9,7 миллионов тонн парниковых газов, которые приводят к ускорению глобального потепления, разрушению озонового слоя.

Целевой уровень Смоленской АЭС по выработке электроэнергии в 2023 году установлен в объеме 21,130 млрд кВт•ч.

Выработка за ноябрь составила порядка 2,2 млрд киловатт•часов.

Всего с начала эксплуатации Смоленская АЭС отпустила потребителям более 764 млрд кВт•ч электроэнергии.

В настоящее время на Смоленской АЭС в работе находятся все 3 энергоблока. Общая мощность составляет 3165 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Справка:

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление коммуникациями Смоленской АЭС