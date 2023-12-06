﻿Президент подписал указ о проведении Года семьи





Решение президента РФ Владимира Путина о проведении в следующем году в России Года семьи направлено на защиту российских ценностей. Социологические опросы показывают, что важнейшей ценностью для граждан является семья. Государство приложит все усилия для развития этого института.

В 2008 году Владимир Путин уже объявлял Год семьи. Именно тогда руководство страны приняло важные решения, которые положительно сказались на демографии и позволили качественно улучшить жизнь россиян. Получила свое развитие программа материнского капитала; также был дан толчок поддержке детских садов и медицины для несовершеннолетних.

На 2024 год глава государство обозначил приоритетное направление для системной работы органов власти. К проблемам семьи, материнства и детства будет уделено дополнительное внимание и проблемы в этой сфере начнут решатся в ускоренном темпе.

Какое содержание в виде конкретных решений, на ваш взгляд, должен получить объявленный год семьи? Что делается для поддержки семей в вашем регионе? Какие проблемы в сфере семьи, материнства и детства требуют приоритетного внимания?

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Грядущий 2024 г. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, объявлен годом семьи.

В Смоленской области это традиция получила продолжение, так согласно Областному закону «О почетном знаке Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной» этой высокой награды удостаиваются женщины, которые, начиная с 1 января 2008 года, родили или усыновили в возрасте до 8 лет четвертого и (или) последующих детей. В последнее воскресенье ноября в России празднуется День матери, ежегодно на кануне этого дня, многодетным матерям вручается региональную награду – Почётный знак Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. На сегодняшний день этой высокой и почётной награды удостоены 426 смолянок.

Среди мер поддержки, которые хотелось бы видеть в регионе – это увеличенное количество детских садов, и возможности дальнейшего обучения в дошкольных и образовательных учреждениях. Сейчас много внимание уделяется проектам создания детских садов на базе ВУЗов и поддержки молодых семей, хотелось бы видеть конкретные результаты. Приоритетным же направление для развития семей, материнства, отцовства и детства считаю стало бы выплата – денежной компенсации семьям в начале учебного года для сборов детей в школу и закупки всего необходимого! Напоследок хочется напомнить фразу сэра Уинстона Черчилля «Самые лучшие инвестиции – это инвестиции молока в ребенка».

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Семья — это самое главное в жизни каждого человека. Все что есть лучшее для всех это семейные ценности, это мать, отец, дети, внуки и близкие люди, которые окружают нас с вами.

Для укрепления этих ценностей Владимир Владимирович Путин принял решение о проведении следующего года Годом Семьи. Наша страна и все ее жители всеми силами стараются сохранить то, что уже теряют во многих странах. Чтобы такая зараза в нашу страну не проникла необходимо укреплять и оберегать семьи, помогать развивая законодательство для улучшения демографической ситуации в стране. Чтобы семьи не задумывались о том родить или не родить ребенка, хватит ли возможностей вырастить его, дать образование для дальнейшей путевки в самостоятельную жизнь.

Год Семьи это стартовая площадка для развития и укрепления семейных ценностей и благополучия ячейки общества в целом по стране.