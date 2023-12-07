﻿В Десногорске состоялся атомный КВН «Осенний максимум»





XVIII Международный молодежный фестиваль КВН «Осенний максимум», посвященный 75-летнему юбилею Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности, объединил в Десногорске самых веселых и находчивых атомщиков со Смоленской, Курской, Калининской, Ленинградской, Балаковской, Кольской, Запорожской АЭС и АО «Атомэнергосбыт». Ведущей фестиваля стала чемпионка Высшей лиги КВН 2022 года, финалистка Премьер-лиги, актриса Аля Кокушкина.

В этом году атомный фестиваль КВН «вернулся» на историческую родину, ведь именно смоленские атомщики придумали и впервые провели его в Десногорске. С тех пор он ежегодно проходит в городах-спутниках АЭС концерна «Росэнергоатом».

Игра состояла из двух конкурсов: приветствия-визитки на тему «Люди и города» и музыкального домашнего задания «Мы вместе». Две команды «Новые русские» (Запорожская АЭС) и «Ваша светлость» (сборная АО «Атомэнергосбыт») выступали вне конкурса как дебютанты. Остальные зарабатывали заветные баллы.

Атомщики шутили на актуальные темы: работа на АЭС, жизнь в атомных городах, строительство новых энергоблоков, охрана труда и культура безопасности, ценности Росатома. В комических миниатюрах «прошлись» по системе закупок, ПСР, 5С и системе обучения «Рекорд», вспомнили о запрете использования айфонов на предприятиях отрасли и проносе смартфонов на некоторые АЭС. Музыкальная «домашка» переносила зрителя то на стройку египетской атомной станции, то в сказку «Снежная королева» с участием звезд эстрады 90-х, то в семью рядового работника Смоленской АЭС, создавшего династию атомщиков, то в Лукоморье, где расположился «чудный моноград Десногорск».

Зрители и члены жюри овациями встречали каждое выступление. Атомщики в очередной раз доказали: они не только профи в работе, а еще и творчески разносторонние люди — умеют остроумно шутить, обладают актерским и музыкальным талантом.

«Спасибо большое всем командам, спасибо Росатому, который на высоком уровне держит свою корпоративную культуру в различных направлениях, и сегодня этому очередное подтверждение», — отметил депутат Госдумы РФ Артем Туров, который входил в состав жюри.

Гран При Фестиваля КВН достался команде «Сборная рынка» (Смоленская АЭС, 1 место — у команды «КипИток» (Курская АЭС), 2 место — у команды «Купите киловатт» (Кольская АЭС), 3 место разделили команды «Щечки Гейгера» (Ленинградская АЭС) и «Калина» (Калининская АЭС).

«Лучшая шуткой» члены жюри признали миниатюру команды «Калина» о закупке носков через единую отраслевую систему закупок, «Лучший музыкальный номер» представила команда смолян, Лучшей актрисой стала Екатерина Разоргина с Калининской АЭС, Лучшим актером — Андрей Денисов с Кольской АЭС. Победители и призеры награждены кубками, дипломами и сувенирами от администрации и профсоюза Смоленской АЭС.

В основе социальной политики госкорпорации «Росатом» — человек. Такие мероприятия, как корпоративные творческие фестивали, конкурсы, спартакиады, призваны помочь сотрудникам предприятий атомной отрасли реализовать потенциал не только в профессиональной сфере, но и раскрыть свои таланты в искусстве, в спорте, культуре, музыке.

Управление коммуникаций

Смоленской АЭС