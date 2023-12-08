Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики потребления никотинсодержащей продукции

Согласно данным ВОЗ, каждый год курение отнимает жизни у более 8 млн. человек. Огромное количество людей страдают от его последствий: рака легких, туберкулеза, астмы, хронических заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы.

Никотин вызывает спазм сосудов, повышает артериальное давление, вызывает нарушения в свертывающей системе крови, повышает риск тромбообразования. Никотин — яд, отравляющий каждую клетку организма, один из основных провокаторов ишемической болезни сердца.

По данным официальной статистики, за последние годы наблюдается замедление темпов распространенности курения и прирост потребления никотинсодержащей продукции: вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака. Особенно, среди детей и подростков. По результатам опросов, с 2019-го по 2023 год процент употребляющих никотинсодержащую продукцию возрос с 27 до 62.

Электронные системы доставки никотина (ЭСДН) — приспособления для курения, которым отдают предпочтение в основном молодые люди. Даже среди школьников становится модным использование именно электронных сигарет. Их привлекает определенный «антураж»: ароматный дым, стильный аксессуар, доступность, возможность курить без типичного неприятного сигаретного дыма и запаха. Однако за внешней красотой скрывается не очень приглядная история.Эта продукция наносит огромный вред организму, а мифы об их безопасности — лишь хорошо спланированный маркетинговый ход табачных кампаний.

В состав 95% смесей для ЭСДН входит никотин, который может быть даже не указан в составе. Синтетический никотин, иногда даже в большем, чем в сигаретах количестве, приводит к жестким негативным последствиям: в первую очередь, к быстрой зависимости, а также к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам, бесплодию, когнитивным расстройствам, злокачественным новообразованиям и т. д.

При использовании ЭСДН в организм попадают частицы вредных металлов, из которых состоит нагревательный элемент. Они имеют сверхмелкие размеры и с легкостью проникают в ткани легких, сердца и в кровеносную систему. Некоторые из этих металлов накапливаются в организме, провоцируя ряд тяжелых состояний и заболеваний как сердечно-сосудистой, так и нервной системы.Соли различных металлов и ароматические вещества, которые содержатся в каждой курительной смеси, приводят к воспалительным процессам в стенках сосудов, атеросклерозу, а также к поражению тканей легких.

В жидкость для ЭСДН добавляют специальные растворители, чтобы смесь «правильно» испарялась. Дляэтого используются глицерин, пропиленгликоль, масляный раствор витамина E и другие добавки. При нагревании эти химикаты должны превращаться в аэрозоль, однако часть из них попадает в лёгкие в виде капель и оседает там.Проникновение масла в лёгкие очень опасно для здоровья и может привести к смерти. Лёгкие воспринимают его капли как инородный объект и выдают иммунный ответ, который заканчивается воспалением, накоплением жидкости в лёгких — к липоидной пневмонии.

EVALI — новая болезнь легких, связанная с курением электронных сигарет или вейпов.Первые признаки поражения легких от курения ЭСДН — одышка, боль в груди, сильный кашель, дыхательная недостаточность, может быть тошнота, рвота, диарея, повышение температуры, озноб, потеря веса, тахикардия.Растет количество людей, которыелечатся от так называемой «болезнивейпов» (EVALI). Врачам достаточно сложно подбирать индивидуальную терапию,что повышает риски для таких пациентов. Они в большинстве случаев попадают в отделения реанимации и нуждаются в искусственной вентиляции легких. Часто бывают летальные исходы.

Не важно, что человек употребляет: никотинсодержащую продукцию, обычные или «легкие» сигареты, в любом случае развивается стойкая зависимость.По некоторым данным, у никогда не куривших подростков использование ЭСДН вдвое увеличивает вероятность приобщения к курению в дальнейшем табакосодержащих сигарет.

С электронными системами доставки связан также целых ряд физических травм, включая ожоги от взрыва или неправильного срабатывания устройства. Серьезную опасность может представлять и их протечка, в результате которой ядовитая жидкость может попасть на кожу или в организм человека.Употребление ЭСДН — причина возникновения заболеваний, приводящих к инвалидности и преждевременной смерти, что создает социально-экономические проблемы для здравоохранения и общества в целом.

Все электронные или иные приборы, которые используются для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака, подпадают под действие Федерального закона № 15-ФЗ. В том числе и в части запрета на употребление их на территории и в помещениях организаций, оказывающих образовательные услуги, а также потребление их несовершеннолетними.

Берегите себя! Будьте здоровы!