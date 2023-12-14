﻿Независимые аудиторы дали высокую оценку системе качества Смоленской АЭС





Действующая на Смоленской станции система качества полностью соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Такое заключение сделал независимый эксперт органа по сертификации «ДКС РУС», рекомендовав выдать новый сертификат на предстоящий трехлетний период.

«Смоленская АЭС впервые в 2007 году получила сертификат серии ИСО, наличие которого свидетельствует о высоком качестве деятельности предприятия и профессионализме сотрудников, – отметил директор Павел Лубенский. – Успешно пройдя очередную ресертификацию без предварительного аудита, наш коллектив подтвердил, что безопасность атомной станции в надежных руках».

По словам руководителя проекта департамента качества Концерна «Росэнергоатом» Ольги Еремчук, высоких результатов Смоленская станция достигла во многом благодаря лидерским позициям высшего звена управления, активности и вовлеченности персонала. «Сопровождать такие проверки – большое профессиональное счастье, – отметила она. – Полученный здесь опыт – основание для подготовки других АЭС, а достижения и сильные стороны – то, на что следует равняться и принимать во внимание».

В область сертификации «Производство и поставка электрической энергии» вошли все процессы Смоленской АЭС: от планирования и закупок материально-технических ресурсов до продажи электроэнергии на ОРЭМ. Аудитор изучал документацию, проводил интервью и инспектировал объекты, чтобы выяснить, в том числе, как налажено управление работоспособностью оборудования, персоналом, коммуникациями, рисками, техническое обслуживание, ремонт и модернизация, инженерная поддержка, метрологическое обеспечение.

Отличительной особенностью названа открытость персонала к диалогу и заинтересованность в устойчивых улучшениях. В ходе проведения аудита не было выявлено несоответствий, отсутствовали рекомендации со стороны аудитора, а отмеченные сильные стороны системы качества Смоленской АЭС, только подчеркивают её зрелость и высокий уровень развития.

«Информации было получено достаточно, чтобы сделать вывод о том, что система качества атомной станции полностью соответствует требованиям стандарта, – подчеркнул аудитор Андрей Волков. – От общения с коллективом осталось самое благоприятное впечатление. Множество реализуемых здесь мелких предложений и крупных проектов показывают, что люди не просто работают по установленному документу, а ищут и реализуют новые решения и методы. Все это положительно сказывается на безопасности, энергоэффективности, удовлетворенности потребителей, взаимодействии с эксплуатирующей организацией. Ведется большая работа с общественностью, школьники и студенты на экскурсиях и в выставочном комплексе узнают достоверные сведения о надежности атомной станции, природоохранных мероприятиях и перспективах развития».

Наличие сертифицированной и результативной системы качества – конкурентное преимущество предприятия, показатель его надежности, клиентоориентированности, прозрачности и управляемости процессов, зрелости производственной системы.

Концерн «Росэнергоатом» постоянно улучшает результативность системы качества. Каждая АЭС один раз в три года проходит сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта. В 2023 году проверка состоялась не только на Смоленской станции, а также на Балаковской и Калининской, в центральном аппарате, Филиале по реализации капитальных проектов, Технологическом филиале.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС