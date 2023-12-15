﻿Смоленская область присоединилась к Неделе ответственного отношения к здоровью





По официальной статистике 75% жителей России обращается к врачу только в крайних случаях, 14% — и вовсе избегают посещения медиков. И только каждый десятый россиянин по-настоящему заботится о своем здоровье.

Ответственный пациент следует всего нескольким шагам, благодаря которым можно сохранить свое здоровье на долгие годы. Для этого нужно:

— придерживаться принципов здорового образа жизни, которые являются основой любого лечения;

— контролировать артериальное давление, как в дома, так и на приеме у врача;

— ежегодно проходить профилактические медицинские осмотры или диспансеризацию, которые позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях их развития.

И сдавать кровь, в том числе для определения уровня сахара и холестерина — эти два фактора приводят к росту числа сердечно-сосудистых катастроф.

В случае заболевания не стоит судорожно искать информацию в Интернете и уж тем более самостоятельно назначать себе препараты или применять народные методы лечения, особенно при неустановленном диагнозе. Все лекарства должен выписывать врач. И задача пациента — довериться специалисту, а не рекламе, Интернету или соседке. Часто неправильно подобранный препарат или отказ от медикаментозного лечения в пользу традиционных народных средств лишь ухудшают прогноз заболевания.

При назначении врачом лекарственных препаратов важно следовать рекомендациям и не отменять лечение самостоятельно. Приверженность терапии — половина успеха. Концепция ответственного отношения к своему здоровью должна стать аксиомой для каждого из нас. Это не только позитивная тенденция нашего времени, но и самый верный и правильный путь к долголетию.