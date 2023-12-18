﻿Общественный штаб по наблюдению за выборами возобновил свою работу





В Смоленске возобновил свою работу региональный общественный штаб по наблюдению за выборами. И в минувшую среду 13 декабря состоялось его очередное заседание, на котором члены штаба обсудили подготовку к предстоящим выборам президента России, назначенным на 17 марта. Напомним, что голосование будет проходить в течение трех дней подряд – 15, 16 и 17 марта.

Состав регионального штаба в преддверии избирательной кампании обновился и расширился, в него вошли 18 человек: политологи, общественники, журналисты, юристы.

«Наша задача – подготовить независимых наблюдателей и на протяжении избирательной кампании давать объективную оценку всех ее этапов», — подчеркнула председатель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Смоленской области Марина Проскурнина.

Она напомнила, что общественное наблюдение в регионе осуществляется на выборах всех уровней, и общественные наблюдатели в дни голосования находятся на всех избирательных участках. Так будет и в этот раз. В Смоленской области уже стартовало проведение районных семинаров для общественных наблюдателей по совместной программе Независимого общественного мониторинга и Общественной палаты РФ.

«Наша задача остается прежней – к президентским выборам расширить инфраструктуру общественного контроля, которая станет защитой от возможных провокации и фейков», достоверно рассказывать о том, что происходит на избирательных участках, — продолжила Марина Проскурнина. — Площадка общественного штаба открыта для всех политических сил, активных граждан и СМИ. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто заинтересован в объективном и независимом освещении выборов».

Комментарий:

Ольга Марголина, член Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости», журналист газеты «Рабочий путь»:

«Смоленская область имеет достаточно большой опыт общественного наблюдения за процессом выбором, в том числе на выборах федерального уровня. Лично я вошла в состав штаба по наблюдению за выборами второй раз – первый раз это был ЕДГ-2023, большая кампания по выборам губернатора и депутатов облдумы.

Для меня, как для члена штаба, важен независимый, не ангажированный подход к наблюдению, основное — следовать букве закона и обеспечивать равные права и возможности всем участникам избирательного процесса.

Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами все эти годы ратует за четкую профессиональную и открытую работу и наблюдателей, и каждого члена штаба.

Помимо того, что я являюсь членом штаба, я 15 лет работаю в СМИ и имею большой опыт по освещению выборов, слежу как общественник и как журналист за ходом голосования.

Я уверена, что накопленный регионом богатый и масштабный опыт общественного наблюдения и сообщество профессионально подготовленных наблюдателей позволят провести и эти выборы открыто и легитимно».

Елена Бегунова: член Общественного штаба по наблюдению за выборами, генеральный директор ООО «МедиаНьюс», главный редактор газеты «Главная тема. СМ.»

«Вошла в состав Регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Президента Российской Федерации, которые пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Участие в работе штаба позволит не только стать частью института общественного мониторинга, но и взглянуть на процесс изнутри, что в конечном итоге поможет повысить легитимность выборов.

Неотъемлемая и важная часть процесса – это общественные наблюдатели, которые будут находиться на избирательных участках все дни голосования, следить за ходом выборов. И члены штаба также будут дежурить все дни голосования в Общественном штабе по наблюдению за выборами, осуществлять информационный мониторинг, чтобы пресекать возможные нарушения, обеспечивая прозрачность и непредвзятость волеизъявления граждан».