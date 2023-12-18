﻿Сретенская духовная академия объявляет о начале конкурса на участие во второй Школе для молодых гуманитариев «Россия – мое будущее»





Приглашаем учащихся гуманитарных специальностей московских ВУЗов – бакалавров, магистрантов, аспирантов, – принять участие в проекте.

Школа пройдет с 12 по 18 февраля 2024 года на базе Сретенской духовной академии (https://t.me/sretenskytheologicalacademy). Занятия будут проходить в очном формате в течение всего дня на протяжении 7 дней. Участие в проекте совершенно бесплатно.

Для участников разработана специальная образовательная программа. Знания об истории России, о православии, о русской культуре и литературе, о ценностях, традициях и мировоззрении, о том, что сформировало нашу идентичность – все это поможет лучше понять прошлое нашей страны, чтобы смело смотреть в будущее.

Помимо основной учебной программы участники проекта пройдут обучение по двум практическим курсам: «Основы копирайтинга» и «Методология и инструменты информационной войны». Также для участников Школы запланирована увлекательная экскурсионная программа.

Преподавательский состав проекта – это признанные специалисты в гуманитарных науках и лидеры общественного мнения: профессора, доктора и кандидаты наук, работающие в ведущих вузах столицы; общественные и религиозные деятели.

По окончании Школы каждый ее участник получит Сертификат и памятные подарки. Но самое главное – на проекте вы познакомитесь с интересными людьми, встретите единомышленников и друзей, вольетесь в сообщество выпускников, чтобы участвовать в других просветительских инициативах и проектах.

Конкурс на участие в Школе пройдет с 9 декабря 2023 года по 28 января 2024 года (включительно). Затем в течении 5-ти дней Экспертный совет отберет заявки 30 победителей, которым будут направлены письма с приглашением на Школу. Желаем успеха!

Более подробно о проекте и конкурсе вы можете узнать, перейдя по ссылке (https://sdamp.ru/life/school-young-humanitarians/) на страницу Школы на сайте Сретенской духовной академии. Также подпишитесь на страницы проекта в соцсетах – ВК (https://vk.com/russia_my_future) и Телеграм (https://t.me/russia_my_future), – чтобы следить за его развитием. Также здесь вы узнаете о том, как прошла первая Школа для молодых гуманитариев в октябре 2023 года.

Напишите нам письмо, если у вас появляются вопросы: russia_my_future@mail.ru

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.