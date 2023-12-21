Смоляне могут получить юридическую помощь дистанционно

Для повышения доступности, качества и эффективности оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения создана федеральная государственная информационная система «Правовая помощь»

(далее – ИС «Правовая помощь»).

В 2023 году к ИС «Правовая помощь» подключены участники государственной системы бесплатной юридической помощи 10 субъектов Российской Федерации (Республики Татарстан, Краснодарского края, Кемеровской области – Кузбасса, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей.

Одним из основных компонентов информационной системы является Единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи «ВПРАВЕ.РФ».

Портал предоставляет большие возможности его пользователям. Он содержит подробную и исчерпывающую информацию о том, где, у кого и когда можно получить правовую помощь при различных жизненных ситуациях. Для удобства граждан все жизненные ситуации сгруппированы по категориям и подкатегориям.

Используя алгоритмы действий, гражданин самостоятельно сможет подготовить необходимые документы для разрешения своей жизненной ситуации. Особенностью портала является то, что содержащаяся в нем информация подана в наиболее простом и доступном для понимания изложении.

Если гражданину не удалось самому найти решение по интересующему его вопросу, он может обратиться за помощью к специалистам через свой личный кабинет. Вход в личный кабинет на портал правовой помощи осуществляется через портал государственных услуг, что упрощает процесс регистрации.

Через личный кабинет гражданин может подать личное обращение для разрешения своей жизненной ситуации; записаться на личный прием к юристам, адвокатам, получить консультацию по телефону либо по видеосвязи, направить вопрос и получить письменные разъяснения, получить актуальную правовую информацию.

Новый формат получения бесплатной юридической помощи позволит сократить сроки получения юридической помощи, так как не требуются пересылка документов, расходы на подготовку документов, нет необходимости куда-то ехать, что, несомненно, обеспечит максимальное удобство для граждан.

Любой житель Смоленской области может бесплатно воспользоваться электронным сервисом «ВПРАВЕ.РФ», получить бесплатную юридическую помощь, разъяснения по правовым вопросам не только у специалистов Смоленской области, но и из любого субъекта Российской Федерации.

Пока портал правовой помощи работает в тестовом режиме, однако уже можно оставлять обращения, выбирать удобный способ общения с юристами, узнавать полезную информацию.

После тестирования и начала эксплуатации портала в рабочем режиме, он охватит все 89 субъектов страны. Кроме этого, его интегрируют в другие информационные системы, что исключит необходимость сбора документов, подтверждающих право граждан на получение бесплатной юридической помощи. Также будет расширяться перечень услуг, которые можно получить через эту цифровую платформу.