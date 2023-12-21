﻿Владимир Путин объявил о своем решении участвовать в президентских выборах





Владимир Путин положительно ответил на вопрос о своём участии в выборах президента России а марте 2024 года.

14 декабря состоится традиционная Прямая линия, которая на этот раз задаст тон избирательной кампании.

Какие темы, по вашему мнению, глава государства должен затронуть в ходе прямой линии? Какими вы видите контуры избирательной кампании Владимира Путина? Что вы ждёте от президентских выборов в следующем году?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

«Прямая линия» Президента России в этом году интегрировала форматы пресс-конференции с журналистами и прямой линии с участием рядовых жителей страны. Мероприятие прошло спокойно, без каких-либо сенсаций. Президент обратил внимание на проблему роста инфляции, рассмотрев её на примере роста цен на яйцы, извинился за сложившуюся ситуацию, пояснил, что правительство несвоевременно приняло меры по привлечению импорта яиц для удовлетворения спроса населения в данной категории. Интересным для зрителей «прямой линии» был комментарий Владимира Путина о том, что он с удовольствием ест яичницу, а в своё время мог съесть на завтрак десять яиц. Важным следует признать и обещание президента отменить банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров. Это поможет им сэкономить до 2-3 тысяч рублей в год, что является существенной мерой поддержки. Вместе с тем, комиссия при оплате ЖКХ на почте не будет отменена, а освобождение от уплаты комиссии в банках распространиться не на всех граждан (что многие ожидали), а только на льготные категории с 1 июля 2024 года, причём список льготников будет определён правительством. Но в условиях дефицитного бюджета и экономических санкций и такое решение стоит приветствовать. Президент также подтвердил неизменность целей специальной военной операции на Украине и вновь отметил, что Одесса является русским городом. Следует отметить, что «прямая линия» помогла её организаторам собрать «подсказки» от избирателей со всей страны о том, какие проблемы их волнуют в настоящее время.

Особенностью предстоящей избирательной кампании Владимира Путина будет его участие на выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца, что потребует сбора 300 тысяч подписей в его поддержку. При этом согласно части 1 статьи 36 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года № 19-ФЗ на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного субъекта Российской Федерации. «Единая Россия» и «Справедливая Россия» на партийных съездах заявят о поддержке кандидатуры Президента. Большую роль в избирательной кампании сыграет Общероссийский народный фронт, лидером которого является президент. Участие президента в выборах в качестве самовыдвиженца должно продемонстрировать его широкую надпартийную поддержку в народе. Важными темами кампании Путина могут стать укрепление суверенитета России, необходимость достижения успеха в СВО, социальная поддержка граждан, развитие экономики в условиях санкций. Участие в работе инициативной группы избирателей «Команда Путина» и в качестве доверенных лиц президента таких известных фигур, как Никита Михалков, Захар Прилепин, Владимир Машков, Полина Гагарина, Дмитрий Певцов, Владимир Рогов нацелено на «раскрутку» избирательной кампании среди различных слоёв населения. Преимущество Путина в рейтингах на сегодняшний день слишком очевидно для того, чтобы искать какую-либо интригу в предстоящей избирательной кампании. По данным ВЦИОМ, Путину доверяют 79,3% респондентов, а одобряют его деятельность 76%. По данным ФОМ, 79% респондентов считают, что Владимир Путин работает на своём посту скорее хорошо, а доверяет ему 77% респондентов.

Ряд других кандидатов в президенты определятся на предстоящей неделе. ЛДПР во вторник, 19 декабря, скорее всего выдвинет кандидатуру её лидера Леонида Слуцкого на своём партийном съезде. ЛДПР после смерти её основателя Владимира Жириновского не сбавила темп, а по итогам единого дня голосования упрочила свои позиции. На встрече президента и лидеров думских фракций 16 декабря Слуцкий продолжил фонтанировать новыми инициативами; в поездках по стране он продолжает черпать вдохновение для новых проектов. На съезде «Новых людей» 24 декабря в президенты может быть выдвинут их лидер Алексей Нечаев — это более вероятно, чем выдвижение Владислава Даванкова или Сарданы Авксентьевой. Если ЛДПР привлекает национал-патриотов, то «Новые люди» ориентированы на привлечение голосов предпринимателей, молодёжи, сторонников современного и экологичного образа жизни. С выдвижением кандидата от КПРФ пока ясности немного. «Левый фронт» отказался от проведения президентских праймериз (по словам лидера движения, в связи с внешним давлением), что не позволило выявить наиболее популярного кандидата на левом фланге. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов — опытный политик, всегда собирал на президентских выборах больший процент голосов, чем иной кандидат от партии. Но в информационной среде постоянно происходят вбросы о возможном выдвижении другого кандидата. Им может стать, например, кандидат на выборах Президента-2004 Николай Харитонов — аграрий, депутат Госдумы всех созывов, ныне возглавляющий комитет по делам Арктики и Дальнего Востока — это закалённый, харизматичный, давно проверенный боец. Среди молодёжи может завовевать популярность Денис Парфёнов — ленинец с твёрдыми марксистскими взглядами. Мельников, Кашин, Левченко, Новиков — опытные, хорошо известные политики, Коновалов, Клычков, Русских — эффективные губернаторы, Афонин, Калашников хорошо раскручены на федеральном ТВ, Бондаренко — известный в интернет-среде блогер и региональный политик. Могут быть рассмотрены и кандедатуры депутатов Колмейцева, Куринного, директоров крупных предприятий (тот же Грудинин), региональные политики Локоть, Казанков и ряд других политиков.

Не исключена регистрация кандидатом в президенты от «Гражданской инициативы» Бориса Надеждина — либерала, оппозиционера, но в прошлом частого гостя федеральных телеканалов. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский готов выдвинуться при условии самостоятельного сбора гражданами 10 миллионов подписей в его поддержку. Для регистрации этих кандидатов в ЦИК должны быть представлены 100 тысяч подписей. Критическое отношение к СВО данных кандидатов в случае их регистрации (что вызывает сомнения) позволит собрать некоторый процент голосов в «либеральной» нише, но о претензии на серьёзный результат на выборах речи не идёт. Некоторые региональные политики заявляли о своих президентских амбициях, но слова на данный момент никак не были подкреплены реальными делами.

На президентских выборах-2024 результат Владимира Путина, по данным ЦИК, может превысить 80% при явке, превышающей показатели 2018 г. На второе место может претендовать кандидат от КПРФ, но результаты на выборах будут значительно зависеть от личности кандидата.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

7 декабря 2023 Владимир Владимирович Путин объявил о своем решении участвовать в президентских выборах 2024 года, — для большинства граждан нашей необъятной многонациональной страны событие в целом ожидаемое. Но предстоящая избирательная компания – может стать самое сложной, из-за сложившейся ситуации в мире и напряжённой за всю 30-летинию историю избирательной системы России. Слишком многие из западных аналитиков уже сейчас утверждают, что это не легитимные выборы!

На протяжении более 20 лет в своих ежегодных обращениях Президент страны затрагивал различные аспекты и стороны жизни, казалось бы, нет уже тем, которые не обсуждались и которым не давалась оценка руководителем государства. Но каждый год, находятся новые проблемы, которые требуют внимания и освящения, и думается, что одной из ведущих тем будет будущее России, вопросы импортозамещение, когда закончится специальная военная операция, пропаганда здорового образа жизни и традиционные ценности.

Избирательная компания 2024 г. впервые в истории страны будет продолжаться три дня, с применением новых технологий, внедрением и совершенствованием системы наблюдения за выборами со стороны общественности. Сейчас начинается агитационный период, когда парламентские партии и не только будут выдвигать свои кандидатуру. По данным опросов мы видим, что россияне сплотились вокруг своего президента, и всецело оказывают доверием Владимир Владимировичу, но своими волеизъявлением в марте 2024 г. лишь правовыми способами подтвердят этот выбор.