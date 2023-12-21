﻿В России отмечают День героев Отечества





9 декабря в России отмечают День героев Отечества. Памятная дата была установлена президентом Владимиром Путиным в 2007 году и приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Эту награду получали воины, проявившие в боях особую смелость, мужество и отвагу.

Сегодня День героев Отечества – дань уважения тем, кто был удостоен званий Героев СССР и России, а также орденов Славы и Святого Георгия.

Каждый год 9 декабря в Георгиевском зале Кремля глава государства проводит почетный прием. В Вооруженных силах в этот день проводятся торжественные построения личного состава. В российских городах проходят памятные мероприятия, тематические акции, церемонии возложения венков к мемориалам павшим защитникам Отечества.

Каким образом отмечается День героев отечества в вашем регионе? Какие общественные организации патриотической и военно-патриотические клубы рассказывают о подвигах наших предков и современных героях? Какую роль тема героизма может сыграть в укреплении чувства патриотизма в нынешних условиях?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Празднование в России 9 декабря Дня Героев Отечества имеет определённую историческую преемственность. Об этом было заявлено в 2007 году перед рассмотрением законопроекта Председателем Государственной Думы Борисом Грызловым, который отметил, что «речь идёт о восстановлении существовавшего в дореволюционной России праздника — Дня георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря». 9 декабря 1769 года (или 26 ноября 1769 года по старому стилю) Императрицей Екатериной Второй был учреждён Орден Святого Георгия. Частью этого ордена была Георгиевская лента, которая в настоящее время также используется в качестве символа Дня Победы. Значение Дня Героев Отечества для современной России хорошо прослеживается, например, по тому, что именно по окончании торжественной церемонии по случаю празднования Дня Героев Отечества, в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин в ходе неформального общения с командиром батальона «Спарта», председателем Народного совета Донецкой Народной Республике Артёмом Жогой заявил о своём намерении баллотироваться на очередной президентский срок.

В Смоленской области на текущей неделе прошло большое количество торжественных мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества. Так, например, Губернатор Василий Анохин возложил венок к Огню Вечной Славы в Сквере Памяти Героев и цветы к бюсту уроженца Руднянского района Михаила Егорова, водрузившего Знамя Великой Победы над рейхстагом в 1945 году. В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых глава региона Василий Анохин принял участие в презентации фотовыставки «Путь Героя». На выставке представлена фотохроника разных периодов жизни уроженца города Демидова, Героя России Александра Бичаева. Кроме того, на текущей неделе в регионе прошёл VII съезд патриотов Смоленщины, также приуроченный ко Дню героев Отечества. В рамках мероприятия были вруены медали «Патриот Смоленщины». Для Смоленской области тема патриотического воспитания является центральной в информационной и политической повестке региона. Регулярно проходят вахты Памяти с участием представителей «Единой России» и председателя Смоленской областной Думы, командира поискового отряда «Славяне» Игоря Ляхова. Активно ведёт работу Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг». КПРФ регулярно проводит открытые уроки, посвящённые героям Великой Отечественной войны, а также проводит различные акции, например, дарит библиотекам книги патриотической тематики.

Рассказы о подвигах героев, несомненно, укрепят патриотические чувства наших граждан. Нужно помнить героев минувших лет и достойно чтить их память. Нужно отмечать и современных героев, рассказывать о них с экранов телевизора, что мы также наблюдаем. Следует отмечать и трудовой героизм, что выражается, например, в учреждении в 2013 году звания «Герой Труда Российской Федерации». Традиционно награждение новых Героев Труда приурочено к Празднику Весны и Труда — 1 мая. Тем самым отмечают трудовые заслуги тружеников, как и в советское время, когда вручалась награда Героя Социалистического Труда. Думается, что количество званий Героев Труда, присуждаемых в канун 1 мая в настоящее время, является недостаточным — необходимо увеличить их количество. Это не обесценит звание, а позволит отметить заслуги большего числа наших граждан, достойных высокой награды за свой трудовой героизм.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

3 декабря 1966 г. в Александровском саду у стен Московского Кремля были захоронены останки солдата, погибшего под Москвой и покоившегося в братской могиле. Ежегодно 3 декабря в России отмечают памятную дату – День Неизвестного солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

Смоленская область не осталась в стороне от чествования памятной даты. В подмосковных Мытищах, на Пантеоне защитников Отечеству собрались поисковые отряды со всей страны и ближнего зарубежья, чтобы почтить и предать земле найденные остатки погибших бойцов. Смоленскую область представляли поисковые отряды из Новодугино, Гагарина, Вязьмы, Смоленского района и Смоленска, их лидер в регионе Нина Куликовских, сенатор Российской Федерации Артем Малащенков, ветеранские организации и молодежь – «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота Боевого Братства».

3 декабря 2023 г. ветераны-общественники, курсанты военной академии, сотрудники авиазавода, поисковики и школьники возложили цветы к памятному знаку «Журавли» в Заднепровском районе Смоленска. Данный мемориал «Журавли» расположен на въезде в Смоленск и посвящен защитникам города, отдавшим свои жизни в Великой Отечественной войны. Открыта данная композиция была в 2011 году после начала строительства крупного торгового центра неподалеку, где в ходе работ были обнаружены останки солдата Красной армии. Позднее поисковый отряд «Фронт» обнаружил в этой местности и других бойцов. В мемориальных акциях регулярно участвуют курсанты Смоленской военной академии, члены «Боевого братства», представители Смоленского авиационного завода, администрации Заднепровского района и учащиеся школы №8.

В годы Великой Отечественной войны Смоленщина стала одним из важнейших театров военных действий. Только в Вяземском котле погибли или пропали без вести свыше 900 тысяч человек. Поэтому поисковая работа очень важна и ее актуальность не теряется спустя время. Сегодня в смоленской области работает 82 поисковых отряда, они действуют не только в разных районах, но и в разных ведомствах. Например, у Следственного комитета появился отряд «Следопыт». При Смоленской облдуме работает отряд «Славяне». Им руководит председатель облдумы Игорь Ляхов.

Например, в преддверии такой памятной даты в учебных группах Смоленской областной технологической академии был организован просмотр фильма «Неизвестный солдат», созданного при поддержке Российского военно-исторического общества. После просмотра обучающиеся смогли обсудить обсуждении фильм, высказать свое мнение. Эпиграфом к мероприятию стало стихотворение Э. Асадова «Могила неизвестного солдата».

Эти и еще другие примеры увековечивания памяти российский солдат и офицеров прошли по всей территории Смоленской области. Сейчас как никогда необходимо вложит в головы подрастающего поколения истинные ценности, уважение к своему Отечеству, к своей героической истории. И как говорил великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин «Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам».

Хотулева Марина Александровна, главный редактор СОГУП «Северная объединенная редакция

Несмотря на то что Сафоново довольно молодой город, у нас есть свои герои. В центральной части города есть Аллея, в которой увековечено десять наших земляков – Героев Советского Союза. В 2023 году редакция газеты «Сафоновская правда» разработала патриотический проект «В августе 43-го», посвященный 80-летию освобождению Сафоновского района от немецко-фашистских захватчиков. В рамках проекта краевед Владимир Пучков провел экскурсии для детей и взрослых. Рассказал о железнодорожном вокзале, на котором установлена памятная доска в память о капитане Воробьеве, освобождавшем город. Подвел к дому, на месте которого в 1943 году были казнены подпольщики Репин и Ковалев. Нынче их имена носят две улицы города. У нас немало людей, память о которых можно еще увековечить. Надеемся, что в скором будущем это произойдет.