﻿Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел прямую линию

Глава региона ответил на вопросы смолян в ходе Прямой линии, которая транслировалась в эфире телеканала «Россия 24», «Радио России», в паблике Правительства области и в группе «ГТРК «Смоленск» ВКонтакте.

Смоляне озвучивали свои вопросы по телефону и оставляли их в комментариях к анонсу Прямого эфира. Центр управления регионом Смоленской области определил темы, которые в большей степени интересовали пользователей, к ним относятся содержание дорог, здравоохранение, благоустройство, образование.

Все не озвученные во время эфира обращения граждан направлены в профильные исполнительные органы власти, чтобы смоляне оперативно получили на них ответы.

В первую очередь, Василий Анохин отметил, что видит большой поток обращений и вопросов смолян, касающихся уборки снега. Глава региона выделил ряд мер, которые помогут эффективнее расчистить последствия обильного снегопада в Смоленске и муниципалитетах. Так, принято решение о закупке 60 единиц техники в лизинг для зимнего и летнего содержания улиц города Смоленска. Только в Смоленском филиале Смоленскавтодора число уборщиков уже увеличено более чем на 100 человек. Ведется набор персонала.

Далее прозвучали вопросы благоустройства общественных территорий. Василий Анохин проинформировал о планируемых в 2024 году работах по ремонту двух участков улицы Октябрьской революции: от улицы Дзержинского до улицы Николаева, от улицы Николаева до улицы Кирова.

В этом же году начнется 1 этап благоустройства Реадовского парка. В планах – установить детскую площадку, парковку, привести в надлежащее состояние главную аллею и Курган Бессмертия с прилегающей территорией. Также в следующем году запланировано благоустройство скверов в Рославле, Вязьме-Брянской, Ярцево, Озерном и Сафоново.

Жители региона обратились к Василию Анохину с вопросом ремонта подземного перехода на площади Победы. Стоит отметить, что в настоящее время осуществляется поиск подрядчика. А рабочая группа, которая займется благоустройством подземного перехода на Колхозной площади, уже определена.

В ходе Прямой линии немало вопросов касалось сферы здравоохранения. Жители Дорогобужского района пожаловались Василию Николаевичу на неудовлетворительное состояние Дорогобужской ЦРБ. Глава региона проинформировал смолян о решении выделить на ремонт медучреждения 80 миллионов рублей с привлечением средств инвестора ПАО «Дорогобуж». В 2024 году запланирован капитальный ремонт инфекционного отделения и пятого этажа корпуса.

Всего в следующем году планируется проведение капитального ремонта 17 зданий 11 медицинских учреждений Смоленска и области. На эти цели выделят «рекордную» сумму – 500 миллионов рублей.

В продолжение медицинской тематики глава региона ответил на вопросы, связанные с нехваткой кадров в медучреждениях. В этом году в рамках целевых договоров на работу вышли 45 молодых врачей. Еще 6 проходят процедуру трудоустройства, в их числе, участковый врач в смоленскую поликлинику №7 и врач-инфекционист в поликлинику №2. А на Станцию скорой медицинской помощи в 2023 году трудоустроились 85 новых сотрудников. Еще 10 фельдшеров проходят аккредитацию.

В следующем году исполнится 90 лет со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В связи с этим от жителей Гагаринского района поступил вопрос по благоустройству памятника Юрию Алексеевичу. Глава региона рассказал о приведении в порядок площадки вокруг монумента. Уже проведен демонтаж старой плитки и асфальтового покрытия, установлены новые бордюры, отремонтировано бетонное основание прилегающей площадки. Сейчас ведется установка мраморных блоков. Сам памятник не будет демонтироваться. Его очистят и обработают антикоррозийными материалами.

В рамках подготовки к празднованию юбилейной даты ведутся работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха имени Ф. Солнцева в Гагарине. Также глава региона поставил задачу профильному Министерству включить в план работы на 2024 ремонт автодороги «Гагарин – Клушино».

Во ходе эфира смоляне отметили необходимость строительства школы в районе Печерск-Быльники в связи с тем, что в районе ведется и запланирована активная застройка. Стоит отметить, что Правительством Смоленской области совместно с АО «ДОМ.РФ» прорабатывается вопрос строительства в 2024-2026 годах школы на 726 мест в микрорайоне «Печерский парк» с использованием механизма инфраструктурных облигаций.

Также Василий Анохин сообщил, что все меры поддержки бойцов и их семей будут сохранены в следующем году. Губернатор напомнил, что в регионе действуют 14 мер финансовой поддержки для участников СВО и членов их семей и 40 мер нефинансовой поддержки. И все они на следующий год сохранены в полном объеме.

В завершение общения со смолянами Губернатор подчеркнул, что все вопросы, направленные в рамках Прямой линии, будут отработаны Правительством области и профильными региональными Департаментами.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

По итогам Прямой линии Президента Российской Федерации с гражданами Российской Федерации, состоявшейся 30 июня 2021 года, был опубликован перечень поручений Президента, среди которых — рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов. В Смоленской области такие прямые линии губернатора с жителями области проводятся регулярно. Следует отметить, что если раньше такие прямые линии транслировались лишь в интернете и по радио, то в настоящее время прямая линия транслируется и по телевидению — по телеканалу «Россия 24». Центру управления регионов Смоленской области удалось увеличить охват жителей Смоленской области, следящих за прямой линией губернатора и вовлечённых в мероприятие путём адресации губернатору вопросов, актуальных для многих жителей региона. Данный формат положительно влияет на решение ряда проблем граждан, привлечение внимания региональной власти к насущным задачам и помогает хорошо выстраивать обратную связь между Губернатором Смоленской области и жителями области.

Следует отметить, что из вопросов, адресованных на прямую линию, 31% были заданы по теме дорог и транспорта, 13% — сферы ЖКХ, 10% — благоустройства, 8% — здравоохранения, 7% — социального обслуживания и защиты. Данная статистика говорит о том, что состояние дорог и транспортная инфраструктура требуют особого внимания Правительства Смоленской области. «Прямая линия» помогла привлечь внимание к этой теме. Так, Губернатором Смолеснкой области Василием Анохиным было обещано заасфальтировать участок дороги между Ельней и Рославлем протяжённостью 5,5 километров в районе деревень Колпец и Холмино. Помимо этого, для решения проблем транспортной доступности в районах области было объявлено о закупке четырёх автобусов ПАЗ в Краснинский, Хиславичский, Велижский и Монастырщинский районы, два — в Холм-Жирковский и по одному — в Духовщинский и Ельнинский. Проблема изношенности автобусного парка требует повышенного внимания региональных властей, стоит надеяться, что для её решения будут предприняты дополнительные меры и в других районах области.

Полагаю, что, как и в ходе прямых линий Президента России, каждый поступивший на прямую линию Губернатора вопрос должен быть внимательно рассмотрен профильными органами власти. В ходе прямой линии прозвучали действительно острые, волнующие смолян вопросы. Например, в отношении состояния Дорогобужской ЦРБ Василий Анохин признал, что состояние объекта «не красит власть», но ремонт учреждения будет осуществлён на основании соглашения с ПАО “Дорогобуж”. Ремонтные работы на объекте уже начались. Привлечение внебюджетных средств для ремонта больницы является особенно позитивным моментом, поскольку ремонт потребует более 80 миллионов рублей. Уже определены подрядчики по ремонту подземных переходов на Колхозной площади и площади Победы — их состояние вызвало большую обеспокоенность смолян, соответствующие вопросы были заданы на прямой линии. Ремонтные работы на подземном переходе на Колхозной площади также стартовали.

В целом «прямая линия» Губернатора со смолянами прошла успешно — удалось акцентировать внимание на ряде проблем, не решавшихся длительное время, прозвучал достаточно широкий спектр тем. Было объявлено о планируемых конкретных решениях ряда вопросов. «Прямая линия» привлекла и внимание федеральных СМИ, особенно в части благоустройства города Гагарина к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина в марте 2024 года, а также в части реализации мер поддержки молодых семей, действующих в Смоленской области.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Обращения глав государств, глав регионов в современном мире становиться новой и уже привычной формой общения с гражданами, с жителями регионов. Уже на протяжении 20 лет глава России Президент Владимир Владимирович Путин в середине декабря обращается к гражданам страны, делая пояснения по актуальным проблемам и отвечая на волнующие вопросы. Не стал исключением и Василий Николаевич Анохин – который еще давно до своих выборов объехал все районы Смоленской области, где встретился с жителями, выслушав все проблемы и пожелания, составив первоначальный план благоустройство и улучшения жизни для смолян.

В начале декабря 2023 действующий глава региона лично в ходе Прямой линии отвечал на вопросы смолян, все это получило широкую освещенность в эфире телеканала «Россия 24», «Радио России», паблике Правительства области и в группе «ГТРК «Смоленск» ВКонтакте.

Всего по данным ЦУР, суммарно к председателю областного правительства поступило около 1500 обращений, Василий Николаевич пробыл в эфире и за это время ответил на 13 вопросов граждан. Затрагивались вопросы, которые волную смолян и жителей региона, это в первую очередь с приходом обильных снегопадов дороги и транспорт, сфера ЖКХ, благоустройство, здравоохранение, социального обслуживания и защиты. Общение было пусть не продолжительным, но открытым, в первую очередь Василий Николаевич затронул наиболее актуальные и животрепещущие проблемы, волнующие смолян, дал четкие конструктивные ответы, наметил перспективы дальнейшей работы и реализации своих планов. Хочется пожелать Василию Николаевичу почаще общаться с жителями региона, слышать и главное слышать своих соотечественников, тех кто поверил ему и проголосовал за него на выборах в сентябре 2023 г.; оперативно реагировать на возникающие проблемы, уделять больше вниманию простым обывателям.