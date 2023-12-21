﻿Минздрав Смоленской области предупредил горожан об опасности гололеда





Министерство здравоохранения Смоленской области обращает внимание жителей региона на особую важность предотвращения травматизма во время гололеда.

В период гололеда следует быть особенно осторожными на улицах и дорогах. Мы рекомендуем гражданам соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Обуваться правильно. Используйте удобную и надежную обувь с хорошей подошвой, которая обеспечивает хорошее сцепление с ледяной поверхностью.

2. Используйте противоскользящие накладки на обуви. Они помогут улучшить сцепление с ледяной поверхностью и уменьшить риск падения.

3. Будьте особенно внимательны при переходе через ледяные участки дорог и тротуаров. Пользуйтесь переходами и пешеходными островами для обеспечения безопасности.

4. Держитесь за поручни при подъеме и спуске по лестницам.

5. Избегайте острых поворотов и резких движений на льду.

6. Пользуйтесь тротуарами с песчаной и солевой обработкой, если это возможно.

7. Предупреждайте других о возможных опасностях.

Помните, что предотвращение травматизма на льду является ключевым моментом для обеспечения вашей безопасности и здоровья. Пожалуйста, придерживайтесь этих рекомендаций и будьте бдительными в плохих погодных условиях.