﻿Минздрав Смоленской области предупредил горожан об опасности гололеда

Министерство здравоохранения Смоленской области обращает внимание жителей региона на особую важность предотвращения травматизма во время гололеда.
В период гололеда следует быть особенно осторожными на улицах и дорогах. Мы рекомендуем гражданам соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Обуваться правильно. Используйте удобную и надежную обувь с хорошей подошвой, которая обеспечивает хорошее сцепление с ледяной поверхностью.
2. Используйте противоскользящие накладки на обуви. Они помогут улучшить сцепление с ледяной поверхностью и уменьшить риск падения.
3. Будьте особенно внимательны при переходе через ледяные участки дорог и тротуаров. Пользуйтесь переходами и пешеходными островами для обеспечения безопасности.
4. Держитесь за поручни при подъеме и спуске по лестницам.
5. Избегайте острых поворотов и резких движений на льду.
6. Пользуйтесь тротуарами с песчаной и солевой обработкой, если это возможно.
7. Предупреждайте других о возможных опасностях.
Помните, что предотвращение травматизма на льду является ключевым моментом для обеспечения вашей безопасности и здоровья. Пожалуйста, придерживайтесь этих рекомендаций и будьте бдительными в плохих погодных условиях.
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