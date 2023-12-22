Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации здорового питания

Согласно исследованиям, приведенным в документе «Глобальное бремя болезней», пищевые факторы и малоподвижный образ жизни вносят вклад в 60% случаев сахарного диабета, в 35% случаев рака молочной железы, прямой кишки и предстательной железы, в 30% случаев болезней жёлчного пузыря, в 25% случаев артрита и в 20% случаев ИБС и инсульта.

Основные нарушения в питании:

— недостаточное потребление овощей и фруктов, зерновых и зернобобовых продуктов;

— избыточное потребление соли и продукции глубокой промышленной переработки.

Последний мониторинг здорового образа жизни STEPS показал: жители Смоленской области едят недостаточно овощей и фруктов — менее 5 порций в день, 66,2% женщин и 79,93% мужчин довольствуются всего 2-3 порциями. Более 55% смолян часто или всегда досаливают пищу.

Специалист по рациональному питанию Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Яйкова рассказала, что опрос участников корпоративных программ, внедряемых Центром, показал: рекомендуемые 400г. овощей и фруктов ежедневно потребляют только 31% респондентов. Продукты из переработанного мяса, содержащие много соли и насыщенных жиров, присутствуют в ежедневном рационе у 61-68% опрошенных, 62-69% считают себя любителями мучного и сладкого, а о калорийности продуктов знают не более 30% участников анкетирования. И только 25-30,8% из них могут назвать свой рацион здоровым.

Это еще раз подтверждает тот факт, что смоляне недостаточно владеют или не применяют в жизни правила здорового питания. Культура питания — это не столько традиции и ритуалы приёма пищи. Это и понимание его основных принципов:

— соответствия потребления энергии из пищи ее тратам;

— сбалансированный и разнообразный рацион, обеспечивающий организм необходимыми макро — и микронутриентами (белками, жирами, углеводами, минералами, витаминами);

— режим приёма пищи;

— здоровые технологии приготовления;

— ограничение потребления соли, транс-жиров и добавленного сахара.

При этом 75-80% рациона должны составлять цельные продукты: крупы, овощи, птица, рыба, мясо, качественные растительные масла. Желательно использовать местные доступные овощи и фрукты. Домашние блюда из птицы, мяса или рыбы, яйца — лучшие источники белка. Они дешевле и полезнее полуфабрикатов с длительными сроками хранения. Лучшие источники сложных углеводов — каши и гарниры нужно готовить из цельных круп, добавляя в них ягоды, кусочки фруктов, овощи или немного орехов. Ценный источник кальция, витаминов и пробиотических культур — молочные и кисломолочные продукты.

Формирование культуры здорового питания должно быть систематическим и преемственным, начинаться с семьи и детского сада. Нужно понимать: пища — не просто средство для утоления голода, а необходимые для качественной работы организма вещества, средство защиты от болезней и профилактика рисков их возникновения.