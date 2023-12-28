﻿Василий Анохин наградил победителей фотоконкурса «Семьи счастливые моменты» и регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»





Губернатор Василий Анохин принял участие в торжественной церемонии награждения победителей областного Интернет — фотоконкурса «Семьи счастливые моменты» и регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Обращаясь к участникам мероприятия, глава региона подчеркнул, что эти замечательные конкурсы стали крепкой традицией и уже почти десятилетие пользуются неизменной популярностью.

Василий Анохин: Закономерно, что Президент страны Владимир Владимирович Путин объявил следующий год в России Годом семьи. Прежде всего, это значит, что государственная поддержка семей выйдет на новый уровень. Данную работу мы считаем одним из ведущих приоритетов в деятельности регионального Правительства, нацеливаем на это и органы местного самоуправления.

Далее Губернатор Василий Анохин вручил победителям областного Интернет — фотоконкурса «Семьи счастливые моменты», а также VIII регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» Благодарственные письма, свидетельства Оргкомитета Всероссийского конкурса «Семья года» и подарочные сертификаты.

Победители областного Интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»:

— Варвара Козырева, номинация «Счастье быть матерью», фоторабота «Наше счастье», Сафоновский район;

— Татьяна Бузанова, номинация «Мой папа – мой герой», фоторабота «Гляжусь в тебя как в зеркало», Ельнинский район;

— Ирина Быкова, номинация «Смоленщина – моя семья, моя судьба», фоторабота «Любимые сердцу места», Сафоновский район;

— Валерия Иванюшина, номинация «Моя семья – мое богатство», фоторабота «Три поколения нашей семьи», Рославльский район;

— Татьяна Чекуолис, номинация «Мой педагог и наставник», фоторабота «Учительница первая моя», Сафоновский район.

Семьи-победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»:

— семья Филиных в номинации «Сельская семья», Рославльский район;

— семья Ермачковых в номинации «Многодетная семья», г. Смоленск;

— семья Журавлёвых в номинации «Семья – хранитель традиций», г. Смоленск,

— семья Даниловых в номинации «Золотая семья», Духовщинский район;

— семья Лебедевых в номинации «Молодая семья», г. Смоленск.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Как областной Интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты», так и Всероссийский конкурс «Семья года» направлены на поддержку в обществе идеи высокой значимости идеи семьи и семейного воспитания, а также на сохранение укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей. При этом региональный фотоконкурс «Семьи счастливые моменты» также нацелен на выявление творческих способностей участников, которые могут проявить свой креатив в фотоработах.

Победители были награждены благодарственными письмами и подарочными сертификатами, их оригинальный нестандартный подход к выполнению конкурсных заданий был по достоинству оценен жюри и региональной властью. Хотелось бы пожелать удачи победителям Смоленского регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» при рассмотрении их материалов на Всероссийском этапе.

2024 год объявлен Президентом Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. В этой связи можно ожидать в следующем году дополнительных мероприятий по поддержке семей. Так, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Президентом было дано поручение установить статус многодетной семьи на федеральном уровне с единообразными льготами и механизмами поддержки по всей стране. На «прямой линии» Президентом было сказано и о продлении программы «семейной ипотеки». Конечно же, будет продолжена практика конкурсов, популяризирующих семейные ценности. Например, победители конкурса «Это у нас семейное», объединяющего несколько поколений в рамках семейной команды, смогут претендовать на получение денежных сертификатов для улучшения жилищных условий, финалисты смогут отправится в семейные путешествия, а активные участники получат подарки за выполненные задания.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Как мы знаем следующий год решением Президента Российской Федерации Владимир Владимировича Путина объявлен годом Семьи, и подобного рода конкурсы, сближают семьи! Очень здорово, когда вся семья совместно принимает участие в каком-то конкурсе, что-то делает своими руками, любое творчество сближает и объединяет поколения! Эти инициативы направлены на передачу накопленного опыта от старшего поколения к младшему, к сожалению, сейчас уходит понятие общения бабушек и дедушек со своими детьми и внуками, но этот бесценный опыт стоит развивать и передавать! Хорошо что подобного рода инициативы находят поддержку у региональных властей и все причастные к конкурсу получают памятные сертификаты и подарки! Стоит как можно больше распространять подобный опыт среди молодёжи!!!