﻿Василий Анохин принял участие в церемонии открытия отделения авиационной техники кафедры ВВС в смоленском филиале МЭИ





В Смоленском филиале Московского энергетического института состоялось открытие отделения авиационной техники кафедры Военно-воздушных сил. С торжественным событием курсантов и руководство вуза поздравил Губернатор Василий Анохин.

В институте с 2022 года действует кафедра Военно-воздушных сил. В настоящее время 137 студентов обучаются по специальностям: «Эксплуатация и ремонт самолетов, вертолетов и авиационных двигателей», «Эксплуатация и ремонт авиационного оборудования самолетов и вертолетов», «Эксплуатация и ремонт радиоэлектронного оборудования самолетов, вертолетов и авиационных ракет».

В новом отделении авиатехники представлены учебная аппаратура, воздушные судна-тренажеры, самолет СУ-27, вертолет Ми-8. В ближайшее время студенты начнут использовать новую технику в процессе обучения. А в следующем году тренажеры доведут до состояния, при котором курсанты смогут более детально изучать конструкцию и эксплуатацию воздушных судов.

В ходе мероприятия к курсантам и преподавателям кафедры Военно-воздушных сил с поздравительным словом обратился Василий Анохин, а также ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Василий Анохин: Благодарю руководство Национального исследовательского университета «МЭИ» за вклад в развитие смоленского филиала, который является основным поставщиком кадров для стратегических и оборонных предприятий региона. Из нашего филиала выпускаются лучшие специалисты в сферах ИТ, робототехники, электроэнергетики. Преподаватели обладают высокой профессиональной компетентностью, а потому – студенты получают качественное образование. Подготовка курсантов теперь ведется в современных условиях. И те знания, которые они получают, сейчас как никогда необходимы для защиты нашего государства. Отдельную благодарность за реализацию и поддержку этого проекта выражаю Министерству образования и науки РФ и министру Валерию Фалькову.

Глава региона также подчеркнул, что сегодня борьба за суверенитет России ведется буквально на всех фронтах – идеологическом, экономическом, научном, технологическом, военном. Но чтобы достойно противостоять внешним угрозам, важна мобилизация всех сил и ресурсов, которыми обладает наша страна.

Василий Анохин: Президент страны, Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин твердо заявил, что Западу никогда не удастся раздавить Россию.

Николай Рогалев, ректор НИУ «МЭИ»: У наших студентов появилась отличная возможность применения полученных знаний на практике. Сейчас на кафедре проходит подготовка офицеров запаса в интересах Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации по трём военно-учётным специальностям. Мы выражаем благодарность губернатору Смоленской области Василию Анохину за поддержку, которую он оказывает кафедре ВВС и в целом филиалу НИУ «МЭИ» в городе Смоленске.

Также в этот день состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Смоленской области и НИУ «МЭИ».

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Возобновление работы военной кафедры в Смоленском филиале МЭИ является принципиально важным в нынешних непростых условиях развития страны. В 2009 году в бытность министром обороны РФ Анатолия Сердюкова военная кафедра в МЭИ была ликвидирована. Но в марте 2022 года в структуре военного учебного центра при НИУ МЭИ была создана кафедра Военно-воздушных сил с дислокацией в г. Смоленске. Отличное оборудование, которым в настоящее время располагает филиал — воздушные судна-тренажеры, самолет СУ-27, вертолет Ми-8 — позволит студентам эффективно пройти подготовку по специальностям, связанным с эксплуатацией авивационных двигателей и оборудования, ремонтом самолётов и вертолётов.

Радует, что постепенно в Смоленске формируется кластер развития авиации — в Смоленском филиале МЭИ создана кафедра ВВС, активно работает Смоленский авиационный завод, запущена сетевая программа СмолГУ и Московского авиационного университета для подготовки кадров предприятия, объявлено о планах возрождения аэропорта для приёма гражданских самолётов, на аэропорте «Смоленск-Южный» в этом году были приняты первые чартерные рейсы.

Следует, конечно, стремиться к расширению линейки производства самолётов на Смоленском авиационном заводе, к возобновлению полётов малой авиации в районные центры области (как это практиковалось в советское время), к формированию рейсов в другие регионы и в страны СНГ. Следует, очевидно, отмести доминировавший некоторое время подход, что работа аэропорта в Смоленске будет убыточной в связи с близостью региона к Москве. Напротив, наличие рядом крупного рынка авиаперевозок позволит привлекать в Смоленск как коммерческую авиацию, так и рентабельные пассажирские перевозки. В случае реализации плана строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Минск через Смоленск (на что могут указывать недавние заявления президента) и формирования в Смоленске кластера авиационных перевозок Смоленск может стать важным транспортным хабом на западных рубежах России. Возобновление судоходства по Днепру и понимание роли Смоленска для реализации китайского проекта «Пояс и путь» могут со временем усилить логистическую и транспортную роль Смоленска в торговле до значения, сравнимого с временами легендарного пути «из варяг в греки».

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

С началом специальной военной операции остро встал вопрос о подготовке профессиональных кадровых военных. Высшие учебные заведений, где обучают различных специалистов для Министерства обороны РФ расположены в крупных городах страны, и не всегда доступны для жителей провинции.

В Смоленском филиале Московского энергетического института с 2022 г. действует военная кафедра Военно-воздушных сил РФ, которая направлена на подготовку специалистов, которые могут обучаться по следующим специальностям: «Эксплуатация и ремонт самолетов, вертолетов и авиационных двигателей», «Эксплуатация и ремонт авиационного оборудования самолетов и вертолетов», «Эксплуатация и ремонт радиоэлектронного оборудования самолетов, вертолетов и авиационных ракет». Теперь жители Смоленска и Смоленской области могут обучатся востребованным направлением у себя на родине. Уже сегодня 137 слушателей постигают премудрости военной инженерии, обучаясь на новой учебной аппаратуре, воздушных суднах-тренажерах, среди необходимой авиатехники представлен — самолет СУ-27, вертолет Ми-8. В грядущем 2024 г. поступить новое оборудование и техника, на которой будет возможность детально изучать конструкцию и эксплуатацию воздушных судов.

Таким образом сотрудничество между Правительством Смоленской области и НИУ «МЭИ» положит начало возрождению военных кафедр в другим ВУЗах региона, даст стране так необходимые профессиональные кадры, способные передать свой накопленный опыт и здания, ведь такие специалисты востребованы не только в военной, но и в гражданской авиации.

Ф