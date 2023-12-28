﻿Владимир Путин выступил перед законодателями





20 декабря Президент России Владимир Путин посетил Совет законодателей, где выступил перед депутатами и сенаторами.

В 2023 году современный российский парламент отмечает юбилей. Первые выборы в Совет Федерации и Государственную Думу прошли 12 декабря 1993 года. С тех пор было принято множество законов, существенно изменивших жизнь в нашей стране. Обе палаты Федерального собрания и органы законодательной власти регионов играют важнейшую роль в решении ключевых задач, стоящих перед страной.

Как вы оцениваете путь российского парламентаризма, пройденный им за тридцать лет?

Прижился ли парламентаризм в российских условиях? Насколько важна роль парламентов – федерального и региональных в политической системе страны?

Как вы оценивает роль парламента вашего региона и качество законов, принимаемых депутатами?

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Владимир Владимирович Путин всегда проявляет такую активную позицию с напутствиями в решении задач общества в целом и конкретно граждан России. Его внимание направлено в различные сферы деятельности и, несомненно, в органы власти, к депутатам и сенаторам.

Тридцатилетний путь российского парламентаризма послужил становлению и развитию законодательной власти страны. Они учились принимать законы в новых условиях.

Региональным парламентам необходимо согласовывать законодательные инициативы других регионов и принимать законы регионального уровня. Региональному парламенту, возможно, необходимо инициировать свои нормативные акты, действующие на территории региона.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

12 декабря 2023 года исполнилось тридцать лет с момента первых выборов в Совет Федерации и Государственную Думу, с тех пор российский парламентаризм прошел длинный тернистый извилистый путь своего развития. История парламентаризма в России начинается с начала 20 века, но в своем современном обличии российский парламент начал свою деятельность в 1990-е гг., много разных перемен и новшеств было на его пути, много всего видел избиратель, и российский гражданин за период становления.

Сегодня наличие Федерального собрания, состоящего из двух палат Совета Федерации и Государственной Думы, неотъемлемая часть российского законодательного процесса. В каждом субъекте нашей необъятной страны имеются свои законодательные органы, имеющие различные названия: Законодательное собрание, Областная дума, Государственный совет, Государственное собрание, Дума, Народный Совет, Собрание депутатов, Народное собрание, Хурал, Парламент. Неоднократно поднимался вопрос об унификации названий законодательных органов субъектов Федерации (так, например, предлагалось исключить из названий слово «государственный»), однако по состоянию на сентябрь 2020 года унификация так и не состоялась.

Роль федерального и региональных парламентов в политической жизни страны сложно переоценить, это один из трех органов государственной власти. Вот и в Смоленской области действует Областная дума — законодательный (представительный) однопалатный орган государственной власти, постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти области. Состоящий из 48 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по смешанной системе. Срок полномочий депутатов одного созыва составляет пять лет.

В сентябре 2023 г. прошли выборы 7-го Созыва в Областную думу, всего из 48 депутатских мандатов, 16 мест избираются путем пропорционального представительства по партийным спискам с 5%-ным избирательным порогом, а другая половина избирается в 32 одномандатных округах путем досрочного голосования. До 2023 года количество мандатов, распределенных в пропорциональной и мажоритарной частях, составляло по 24 в каждой. Места в пропорциональной части распределяются с использованием имперской квоты, измененной таким образом, чтобы гарантировать, что каждый партийный список, преодолевший порог, получит хотя бы один мандат.

По результатам трехдневных выборов сентября 2023 г. был выбран следующий состав областной Думы: из 48 мандатов 42 досталось «Единой России», и по три мандата получили ЛДПР и КПРФ (два по партспискам и по одному – в одномандатных округах).

Таким образом, 2023 год стал рекордным для «Единой России» по представительству в Смоленской областной Думе, и жители региона ожидают от вновь избранного парламента успешной и продуктивной деятельности в реализации ранее начатых и задуманных программ и проектов.