﻿Губеранатор Смоленской области встретился с членами организации «ОПОРА РОССИИ»





Василий Анохин провел рабочую встречу с членами Смоленского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

«ОПОРА РОССИИ» – площадка для эффективного диалога владельцев и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса и представителей федеральных органов исполнительной власти, региональной власти и муниципалитетов, контролирующих органов, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также представителей экспертного сообщества.

Василий Анохин обсудил с предпринимателями развитие сельскохозяйственных и промышленных предприятий, экономической сферы региона, реализацию инвестиционных проектов, меры поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме этого, губернатор поддержал региональный проект «ОПОРА СТАРТ» по размещению товаров на маркетплейсе «Wildberries».

В ходе обсуждения глава региона отметил, что Правительство Смоленской области нацеплено на создание необходимых условий для плодотворной предпринимательской деятельности.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Смоленская область за последние годы существенно улучшила свои позиции в рейтингах, демонстрирующих возможности для предпринимательской активности в регионах. Так, на Петербургском международном экономическом форуме — 2023 был презентован Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формируется АСИ вместе с ведущими деловыми объединениями. Смоленская область упрочила свои позиции и заняла 8 место. В рейтинге «Индекс административного давления — 2023», подготовленном Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым Смоленская область в 2023 году, как и в 2022 году заняла 1 место среди всех субъектов РФ. Кроме того, Смоленская область заняла 7 место среди регионов России в Национальном рейтинге прозрачности закупок.

Следует отметить, что в регионе созданы комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса, в первую очередь в сфере торговли и розничных услуг населению. На территории области свою деятельность осуществляют свыше 8,5 тысяч торговых объектов. Доля торговли в структуре валового регионального продукта составляет 16%, больше, чем во многих других регионах (например, в ВРП Калужской области доля торговли составляет 9,4%, Белгородской области — 12,5%, Брянской области — 15,3%). В области реализуются мероприятия по снижению административного давления на бизнес путём ограничения числа контрольно-надзорных мероприятий. Решением Смоленского городского совета приняты дополнительные меры поддержки о возможности передачи на льготных условиях в аренду принадлежащих городу Смоленску неиспользуемых объектов культурного наследия.

«Опора России» является ведущей ассоциацией, объединяющей малый бизнес России. Взаимодействие в рамках данной организации важно для понимания властями проблем малого обизнеса и поиска их решения. Проект «ОПОРА СТАРТ» по размещению товаров на Wildberries является очень важным для предпринимателей в связи с взрывным ростом доли интернет-торговли, монополизацией интернет-торговли крупнейшими маркетплейсами и необходимости соблюдения правил конкуренции на этом новом быстрорастущем рынке, а также для продвижения региональных продуктов через данную сеть дистрибуции.

Несмотря на положительные тенденции в сфере предпринимательства, нужно обратить внимание на ситуацию со страховыми взносами — следует найти приемлемое сбалансированное решение для минимизации доли заработной платы «в конвертах» в целях надлежащего формирования пенсионных прав работников, занятых в сфере малого бизнеса. Кроме того, на федеральном уровне следует проанализировать сложности с формированием стартового капитала для начинающих предпринимателей и на рост ставок по кредитам, что особенно актуально в связи с увеличением ключевой ставки Банка России до 16%.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Конец года, время подводить итоги и строить планы на грядущий год, время, когда Президент России обращается и общается с гражданами страны. Время, когда многие главы регионов отчитываться о своих достижениях и успехах, не стала исключением и Смоленская область.

В начале декабря губернатор Василий Николаевич Анохин в своей встречи с гражданами региона ответил на интересующие и волновавшие вопросы. Но остались еще не разобранные и не решённые проблемы – которые без синтеза власти и общества не разрешить.

Лишь в союзе региональных властей и небезразличных жителей Смоленской области, предпринимателей и общественных деятелей можно выявить проблемные моменты и ключевые вопросы, на которых стоит в первую очередь сосредоточить внимание!!!

Вот и «ОПОРА РОССИИ» становится той площадкой, где все неравнодушные предприниматели, руководители малого и среднего бизнеса, представителей федеральных органов исполнительной власти, региональной власти и муниципалитетов, контролирующих органов – могут встретится и в совместном диалоге обсудить то, на что в данный момент стоит сосредоточить внимание.

Ведь в поддержке предпринимательства со стороны властей можно увидеть укрепление будущего как региона в частности, так и страны в целом, только совместными усилиями мы сможем сделать нашу жизнь лучше, а будущее стабильнее и счастливее.