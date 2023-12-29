В России подводят итоги 2023 года

2023 год выдался для нашей страны богатым на общественно-политические события и процессы. Не все они носили позитивный характер, на долю России выпало немало испытаний, но, в конечном итоге, негативные последствия были преодолены за счет сплочения общества.

В новый 2024 год Россия смотрит уверенно, с намерением реализовать собственный суверенный курс развития, определяемый внутренними потребностями и чертами национального характера. Единение власти и общества вокруг национальных целей должно стать залогом того, что задуманное будет реализовано в полной мере.

Какие события и явления 2023 года запомнились вам, прежде всего? Каким выдался год для вашего региона? За счет чего нам удалось переломить негативные тенденции и выйти на путь развития? Что вы ждете от 2024 года, с каким настроением вы выступаете в новый год?

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

Уходящий год был непростым, но в то же время очень важным и значимым для нас. Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира

Вопреки бесконечным пакетам санкций наша экономика не просто выстояла, но и продолжает развиваться. Найдены новые рынки для экспорта продукции, выстроены новые логистические цепочки поставок, заработал параллельный импорт для ввоза необходимых товаров через третьи страны. Мы успешно занимаемся импортозамещением, и, кстати, санкции позволили нашим российским производителям занять свою нишу на российском рынке. На подъеме внутренний туризм, IT сфере в России уделяется максимум внимания. Развивается оборонная промышленность. И в этом заслуга каждого россиянина. Мы снова и снова доказываем, что мы единый народ, готовый сплотиться перед лицом опасности. Мы стоим на защите русского мира, правды и справедливости. Вместе мы можем выдержать любые испытания. Специальная военная операция на Украине — серьезное испытание для всех нас, но именно она показала, чего стоят люди. Такие испытания проверяют людей на прочность. Мы твердо следуем своим принципам, мы храним свои ценности. Однополярный мир рушится на глазах, как раньше уже не будет. И каждый из нас сейчас стоит перед выбором, как строить ему свою жизнь дальше, на что опираться. И пусть каждый сделает свой правильный выбор. Мы свидетели величайших преобразований. Меняется весь мир, меняется Россия, меняется Смоленщина. Благодаря усилиям нашего Губернатора Василия Николаевича Анохина и беспрецедентной поддержке со стороны Президента РФ Владимира Владимировича Путина в регионе наметились заметные сдвиги в самых разных отраслях нашей жизнедеятельности.

У региона тогда есть будущее, когда он прирастант новыми людьми, когда не уезжает из него в поисках лучшей жизни молодёжь. А в регионе сейчас предпринимается максимум усилий, чтобы молодёжь оставалась жить на своей малой родине. А значит, будущее у нас есть.

Важное событие конца года — назначение выборов Президента. Сильная Россия — это Россия с сильным Президентом во главе. И тогда мы сможем все. Прежде всего, продолжить уже начатые изменения, укрепить политическую и экономическую позиции на мировой сцене.

И новый год обязательно будет. А каким, зависит от каждого из нас. Мы то, что выкладываем в свою жизнь.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Уходящий от нас 2023 г. был насыщенный на события и мероприятия как для государства, так и для Смоленской области, ну и для меня лично, но хочется по традиции четко пройтись по каждому вопросу!

Какие события и явления 2023 года запомнились вам, прежде всего? Год был богат на события и мероприятия, но лично мне запомнилось открытие выставки регионов страны в Москве на ВДНХ, сейчас очень многие стрематься поехать и побывать там, уведёт достижения нашей огромной и необъятной Родины, и я в том числе планирую ее посетить, что может сделать любой желающий до 12 апреля 2024 г.

Каким выдался год для вашего региона? В Смоленской области в марте месяце произошли кардинальные изменения, решением Президента Российской Федерации Владимир Владимировича Путина был оправлен в отставку губернатор региона и на его место назначен Василий Николаевич Анохин! Общественность и жители края с воодушевлением восприняли данное событие и большинством поддержали нового губернатора на выборах в сентябре 2023 г. С приходом к власти сначала временно исполняющего обязанности, а затем и губернатора Смоленской области Василий Николаевич показал себя как грамотный руководитель, сумевшего наладит связь с общественностью и услышать проблемы и чаянья граждан. Сейчас особенно в зимний период, когда всплывает много проблем (например, с уборкой снега), быстрая реакция на подобного рода ситуации, наилучшая забота о жителях региона. Надеемся только на лучшее, что во главе с новым руководством Смоленский край преобразится еще лучше и краше, ка уже было не раз, во многие исторические времена, и как птица феникс вновь возродиться из пепла.

За счет чего нам удалось переломить негативные тенденции и выйти на путь развития? Если смотреть в плане государственном, то переломить негативные тенденции удаётся в первую очередь за счет уверенной политики Правительства и Президента Российской Федерации – его стойкой и не сгибаемой воле в продвижении намеченных целей. А во вторую очередь за счет всесторонней поддержке многонационального российского народа, и всего российского общества – сплотившегося во круг свое Президента и все цело доверяющего ему, что выразилось в поддержки в выдвижении Владимир Владимировича Путина для участия в Президентской компании 2024 г.

Что вы ждете от 2024 года, с каким настроением вы выступаете в новый год? Ожидания самые лучшие и перспективные, что новый год принесет только положительные эмоции и ощущения, в первую очередь это выходные дни что можно и нужно использовать на пользу, провести время с семьей, родными и близкими, а ожидания что все что мы загадаем в новогоднюю ночь под звук курантов непременной сбудется в наступающем 2024 году.

Новиков Дмитрий Владимирович

Координатор проектов в Центре Управления Регионом

Безусловно 2023 год для Смоленской области можно назвать определяющим. Губернатор Василий Анохин, который в сентябре был избран с рекордным для страны показателем 86,62%, провозгласил работу региональной власти «на новых скоростях».

Действительно, с приходом Анохина поменялся сам подход к работе, а его связи в правительстве страны позволили получить дополнительное финансирование на ряд важных для региона направлений. За год в области отремонтировали около 400 км дорожного полотна – это рекордный для региона показатель. Стартовала активная работа по обновлению учреждений здравоохранения и образования.

Смоленская область перестала находиться на периферии внимания первых лиц государства – регион посетил премьер Мишустин и целый ряд федеральных министров. Каждый из таких приездов приносит новые проекты развития.

Однако во главе угла – внимание к региону президента страны Владимира Путина. Глава государства поддержал ряд важнейших для Смоленщины проектов развития. Это крупнейший туристический проект — реконструкция Смоленской крепостной стены, о необходимости которой говорили десятки лет, однако по-настоящему так никто и не смог заняться. Это и проект строительства крупного межвузовского кампуса, который призван сохранить в регионе талантливую молодежь и растить высококлассных специалистов в современных сферах.

Иными словами, Смоленская область получила целый ряд направлений для развития. Не просто на бумаге, а подкрепленные беспрецедентным федеральным финансированием. И если команда Василия Анохина сможет сохранить «новые скорости» и грамотно и четко выполнить все поручение президента, регион, несомненно, окончательно выйдет из статуса «депрессивного» и получит шанс на огромный скачок вперед. Этого и пожелаю всем смолянам в 2024 году.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Главным событием 2023 года следует признать провал контрнаступления ВСУ на Украине. Несмотря на сильнейшую накачку Украины западными вооружениями, контрнаступление ВСУ, достигнув локального продвижения в районе Работино, захлебнулось, столкнувшись с плотной эшелонированной российской обороной и минными полями. ВСУ активизировали атаки беспилотников, которые в первую очередь были ориентированы на достижение имиджевых целей, а не конкретных военных результатов. Энтузиазм на Западе по вопросу поддержки Украины к концу года ощутимо снизился. Если в начале года объявлялось о всё новых поставках вооружений, танков, самолётов, дальнобойных ракетных систем, то в конце года Палата представителей Конгресса США во главе со спикером, республиканцем Майком Джонсоном не предоставила одобрение в отношении финансирования Украины на 61,4 миллиарда долларов США. Премьер Венгрии Виктор Орбан также заблокировал пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Похоже, закончилось время, когда Украине на Западе выписывали чеки с открытой суммой без строгой отчётности за расходование средств. Следует также отметить уверенную победу партии Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» на парламентских выборах в Словакии. Фицо — национально ориентированный, прагматичный политик, уверенный в том, что военная помощь Запада не способствует разрешению ситуации на Украине. Также следует отметить лидерство Партии свободы Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах — политик также призвал сократить военную помощь Украине. Следует также отметить, что ещё в то время, когда партия «Право и справедливость» контролировала исполнительную власть в Польше, к осени 2023 г. в речах многих представителей партии стала слышна критика украинской власти, чего раньше не наблюдалось. После прихода к власти «Гражданской платформы» Дональда Туска была упразднена комиссия по расследованию крушения самолёта президента Польши Леха Качиньского в Смоленске в 2010 году — официально были признаны несостоятельными попытки обвинить Россию в организации этой катастрофы. Таким образом, позиция Запада по отношению к России постепенно теряет монолитность. Думаю, что к странам Запада должно прийти понимание, что может закончиться период, когда европейцы смогут спокойно пить кофе в кафе в европейских столицах и одновременно накачивать Украину тяжёлыми вооружениями, с помощью которых убивают российских военнослужащих и мирных жителей. Заводы стран Запада, производящие оружие и его компоненты для Украины, конвои военной помощи, идущие на Украину, вполне могут быть объявлены Россией законными военными целями. Эскалация ситуации и объявление дипломатических ультиматумов можно ожидать, например, в случае использования западных аэродромов для боевых вылетов самолётов F-16 на Украину. Вместе с тем, укрепление позиций Дональда Трампа и Республиканской партии США позволяет надеяться в случае победы республиканцев на переход к серьёзному обсуждению вопросов европейской безопасности между Москвой и Вашингтоном. Тем не менее, «вашингтонский обком» окажет сильное сопротивление возвращению Трампа в Белый Дом. Несмотря на преимущество Трампа по опросам во многих колеблющихся штатах, ряд социологических опросов указывают на равенство позиций Трампа и Бадена, а некоторые указывают даже на минимальное преимущество Байдена. Соперничество на выборах в США будет очень острым, а итоги выборов определят контуры международных отношений на годы вперёд, а вероятнее всего и судьбу текущего миропорядка. Из других крупных событий года следует отметить войну Израиля и «Хамаса». Эскалация ситуации со стороны «Хамаса» кажется несколько опрометчивой и повлёкшей за собой сильнейший военный ответ Израиля. Следует отметить, что урегулирование палестинского вопроса невозможно без создания серьёзных гарантий безопасности Израиля, защиты его от терроризма и предании суду виновных в терактах, признания его всеми политическими игроками (в том числе Ираном). Но палестинцы должны реализовать право на создание своего государства. Должны быть исключены случаи непропорциональных военных ответов Израиля с огромным числом жертв со стороны мирного населения, недопустима политика, ведущая к перемещению и вытеснению мирных палестинцев из своих домов и со своей территории. Из событий года на мировой арене также отмечу расширение БРИКС и реванш прозападных либертарианцев, сторонников «шоковой терапии» в Аргентине. В российской внутренней политике стоит отметить попытку мятежа, организованную Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Посредничество Президента Беларуси Александра Лукашенко помогло предотвратить эскалацию ситуации, политическая система России показала свою устойчивость, хотя быстрое развитие событий в Ростове-на-Дону и в Воронеже удивило многих наблюдателей. События в Махачкале показали важность сохранения в обществе межэтнического согласия и межнационального мира. Вполне закономерным и ожидаемым событием было выдвижение Владимира Путина на очередной президентский срок. Некоторое беспокойство вызывает рост инфляции. Впрочем, высокий уровень ключевой ставки поможет избежать перегрева экономики и будет выгоден для вкладчиков банков. Важно, что банковская система сохраняет свою устойчивость в полной мере — но нужно искать пути решения для обеспечения расчётов физических лиц за пределами страны, поскольку применение карт «Мир» за пределами России очень ограничено.

Для Смоленской области 2023 год был очень важным. В марте 2023 года в отставку подал Губернатор Алексей Островский, представитель ЛДПР, занимавший этот пост ещё со времён президентства Дмитрия Медведева. В настоящее время он избран заместителем председателя Высшего совета ЛДПР — фактически вторым лицом в партии. Новый губернатор Смоленской области Василий Анохин был избран на этот пост в сентябре 2023 года с рекордным результатом среди всех глав регионов в единый день голосования, получив 86,62% голосов. Данная поддержка обусловлена открытостью губернатора в общении с людьми — в каждом районе области были проведены встречи с жителями, были определены проблемные вопросы, намечены пути решения проблем, по всем поставленным задачам ведётся ритмичная работа. Ряд важных, судьбоносных для региона проектов был поддержан Президентом России Владимиром Путиным на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области — это и возрождение аэропорта, и строительство образовательного кампуса, и реконструкция Смоленской крепостной стены, и ряд других вопросов. Отметим, что новый ритм работы «на новых скоростях» оказался непривычно высоким для многих представителей управленческого аппарата. Впрочем, постепенно система власти проходит период настройки, и можно ожидать перехода к системной плановой работе на перспективу. На выборах в Смоленскую областную Думу уверенную победу одержала «Единая Россия». В Думе увеличилось число одномандатников, представительство правящей партии существенно увеличилось.

Надеюсь, что новый 2024 год будет лучше 2023 года и намного лучше, чем предыдущие годы. Пандемия коронавируса с 31 декабря 2019 года начала формировать тяжёлый эмоциональный фон, а приход к власти непрагматичной идеологизированной администрации Джо Байдена в январе 2021 года постоянно сопровождается обвалами в системе международных отношений — начиная с неконтролируемого ухода США из Афганистана и заканчивая хаотичным реагированием США на кризис в Секторе Газа. Хотелось бы надеяться на приход власти в США в ноябре 2024 года республиканцев, что должно повлечь за собой стабилизацию в системе международных отношений. А это приведёт к улучшению ситуации в российской экономике, успешному и разумному фиксированию результатов специальной военной операции с учётом национальных интересов, улучшению настроения в обществе, появлению новых возможностей для людей. Желаю каждому в наступающем Новом году крепкого здоровья, финансового благополучия, профессиональных успехов и хорошего настроения. Пусть зелёный деревянный дракон — символ 2024 года по китайскому календарю принесёт всем удачу!